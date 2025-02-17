新研究揭示地球內核邊緣可能正在變形

中評社北京2月17日電／據新華社報導，近日發表在英國《自然－地球科學》雜誌上的一項新研究發現，地球內核邊緣可能正在經歷“黏性變形”過程，這種結構性變化為揭示地球內部動力學過程提供了新的視角。



地球內核位於地表以下約5000公里處，被引力錨定在熔融態外核中。此前，科學界普遍認為地球內核是一個固態球體。



在這項新研究中，美國南加州大學等機構的研究人員對1991年至2024年間南大西洋南桑威奇群島附近42個地點發生的121次重復地震的地震波形數據進行了分析，以瞭解地球內核內部情況。研究人員在這些數據中發現，一組地震波數據集具有前所未有的特性。



研究人員改進了分辨率技術後發現，這些數據表明地球內核並非完全固態，其近表面可能正在經歷“黏性變形”過程，即淺邊界處的形狀發生改變，並且形狀改變的位置會發生移動。研究人員認為，這種結構性變化源於內外核之間的相互作用。熔融態外核的湍流現象廣為人知，但此前從未觀察到其對內核的干擾。這項研究揭示，地球外核湍流可能正在影響內核。



研究人員認為，地球內核旋轉持續減速可能與其結構性變化有關，這揭示了內核形狀變化在其旋轉變化中所起的作用。新研究有助於理解地球核心深處此前未知的動力學過程以及地球的熱力學和磁場變化。