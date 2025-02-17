英國發布鋼鐵產業計劃應對美關稅威脅

中評社北京2月17日電／據新華網報導，英國商業貿易部16日公布一項鋼鐵行業發展計劃，並就該計劃公開徵求意見。該計劃旨在確保英國鋼鐵產業能夠保持全球競爭力，並應對美國鋼鋁關稅帶來的挑戰。



根據這一計劃，英國政府將注資25億英鎊支持本土鋼鐵業發展，鼓勵本國基建項目優先使用本土鋼材。此外，該計劃還將引導鋼鐵生產企業從高污染的高爐轉向電弧爐，加強廢鋼回收，降低碳排放，推動綠色轉型。



英國商務大臣喬納森·雷諾茲表示，英國的鋼鐵製造業不僅能創造大量就業機會，還能推動產品創新和對外貿易，並增強英國製造業基礎。據估計，僅海上風電行業到2050年就將消耗2500萬噸鋼材，這一需求將為英國鋼鐵企業帶來210億英鎊的市場空間。



美國總統特朗普10日簽署文件，宣布對所有美國進口鋼鐵和鋁徵收25%的關稅。對此，雷諾茲向英國媒體表示，英國能向美國提供“非常專業化”的鋼鐵和鋁製品。新關稅措施將增加美國納稅人的成本，削弱兩國貿易關係。



英國鋼鐵協會警告說，美國鋼鋁關稅將對英國與美國的鋼鐵貿易帶來“毀滅性打擊”。數據顯示，美國市場占英國鋼鐵出口的10%，美國鋼鋁關稅預計可使英國每年損失數千萬英鎊。此外，大量無法進入美國市場的鋼鐵可能會湧入英國市場並壓低價格，對本土鋼鐵企業造成衝擊。