加拿大艦艇過航台灣海峽　東部戰區回應

中評社北京2月17日電／據央視網報導，東部戰區新聞發言人李熹海軍大校表示，2月16日，加拿大“渥太華”號護衛艦過航台灣海峽並公開炒作。中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力對加方艦艇過航行動全程跟監警戒，有效應對處置。加方有關言論曲解法理、混淆視聽，其行為蓄意滋擾攪局，破壞台海和平穩定。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決反制一切威脅挑釁。