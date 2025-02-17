美國肯塔基州因惡劣天氣引發洪災致8人死亡

中評社北京2月17日電／據新華網報導，美國肯塔基州州長貝希爾16日說，該州自15日遭遇暴風雨等惡劣天氣並引發洪水，已導致8人死亡。死亡人數可能還會增加。



貝希爾當天在記者會上說，惡劣天氣還造成近4萬戶居民斷電，約9800個公用事業服務處斷水。



貝希爾在暴風雨來臨前已提前宣布肯塔基州進入緊急狀態。



美國國家氣象局發布的信息顯示，美國大部分地區16日仍遭遇惡劣天氣，北部平原地區面臨極寒天氣，強烈風暴橫掃佛羅里達州和佐治亞州部分地區，並觸發龍卷風預警。