】 【打 印】 
美國肯塔基州因惡劣天氣引發洪災致8人死亡
http://www.CRNTT.com   2025-02-17 14:54:45


　　中評社北京2月17日電／據新華網報導，美國肯塔基州州長貝希爾16日說，該州自15日遭遇暴風雨等惡劣天氣並引發洪水，已導致8人死亡。死亡人數可能還會增加。

　　貝希爾當天在記者會上說，惡劣天氣還造成近4萬戶居民斷電，約9800個公用事業服務處斷水。

　　貝希爾在暴風雨來臨前已提前宣布肯塔基州進入緊急狀態。

　　美國國家氣象局發布的信息顯示，美國大部分地區16日仍遭遇惡劣天氣，北部平原地區面臨極寒天氣，強烈風暴橫掃佛羅里達州和佐治亞州部分地區，並觸發龍卷風預警。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：