香港發展局實施逾百項精簡措施

中評社北京2月17日電／據大公報報導，發展局局長甯漢豪昨日在網志表示，為加快發展並提升服務效率，當局推動“促進者”思維，展開流程及系統設置等改革，至今實施逾100項精簡措施，今年內會陸續落實其他措施，涵蓋業界自行認證，容許認可專業人士審批建議，部門會抽查把關。



發展局副局長林智文表示，以往部門處理審批較重視“把關”工作，現時政府與時並進，積極求變，致力精簡審批流程。當局會從三方面推動改革，包括思維改變、流程改革、系統設置。他表示，精簡程序要持之以恒推行，須由機構文化入手，透過內部宣傳及經驗交流，令“促進者”思維成為植根同事的“基因”。決策局及部門迄今已實施逾100項精簡措施，今年內會陸續落實其他新措施，這些程序讓部門有空間調撥人手，更有效率利用現有資源應對龐大工作量，達到節流效果。甯漢豪表示，林智文率領團隊自去年第3季已出席了多場研討會和論壇，向業界介紹政府的精簡措施，並瞭解業界所需。



各部門亦積極落實精簡提效措施。屋宇署表示，已設立呈交圖則前的查詢機制；而針對500個或以上單位的大型私人住宅項目，專責審批組會於早期提供技術協助，目標約8成一般建築圖則可於首次或第二次呈交獲批。



消防處期望，下月成立“新建消防設施一站式驗收統籌辦公室”，可以將一般建築規模的常規項目所需整體驗收時間，壓縮3分之1、減至35個工作天內完成。



路政署表示，相關委員會已制定清晰檢查清單，加快審批橋梁及建築物外觀設計方案。水務署亦指出，推出“餐飲業供水申請自行認證計劃”，提升處理供水申請效率，助持牌水喉匠節省時間及成本。