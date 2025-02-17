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美國又發生飛機事故
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2025-02-17 15:27:16
中評社北京2月17日電／據大公文匯網消息，據海外網綜合《每日郵報》、今日俄羅斯等外媒報導，當地時間2月16日，美國得克薩斯州一場航空展發生事故。一架飛機在緊急降落時起火，現場冒出濃煙。
報導稱，涉事飛機降落前發動機故障，具體原因仍在調查中。飛行員頭部嚴重受傷，已被送醫救治。
美國近期飛機事故頻發。美國東部時間1月29日晚，美國太平洋西南航空公司一架載有64人的龐巴迪噴氣式客機在華盛頓里根國家機場降落過程中，與一架載有3名軍人的“黑鷹”直升機相撞，兩機隨後墜入波托馬克河，67人全部遇難。
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