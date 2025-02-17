德國大選：政黨分歧深　組閣難度大

中評社北京2月17日電／德國計劃于23日舉行新一屆聯邦議院選舉，以確定新任總理人選。16日，德國社會民主黨（社民黨）總理候選人、現任總理朔爾茨同基督教民主聯盟（基民盟）領導人默茨、綠黨籍副總理哈貝克以及德國選擇黨領導人魏德爾舉行電視辯論，圍繞民眾關心的移民政策、經濟發展等熱點議題“交鋒”。



新華社報導，分析人士認為，目前默茨所在的基民盟和基督教社會聯盟（基社盟）組成的中右翼最大在野黨聯盟黨支持率大幅領先，有望勝出。但四位候選人的激烈辯論反映出，德國各政黨在移民、經濟等熱點議題上分歧明顯，無論誰勝出都將面臨組閣難題。



各打“移民牌”



過去一年，德國發生多起與移民相關的襲擊事件，刺痛民眾神經，加劇德國社會對移民的不滿，令移民政策成為本屆大選中最不能忽視的話題。



在16日的辯論中，各候選人都力圖表現出在移民問題上“有所作為”。朔爾茨提到，他所領導的德國政府已將首批非法移民遣返回阿富汗，他已將德國邊境管控措施延長6個月至今年9月中旬，以應對國內日益增長的非法移民和安全問題。據德國內政部統計，近幾個月來，德國已發現約8萬起非法入境事件，逮捕約1900名人口販運者。



聯盟黨主張對非法移民採取更強硬立場。在辯論中，默茨批評朔爾茨政府打擊非法移民力度不夠，驅逐人數太少。不過，默茨也有自己的“煩惱”：他此前提出的包括長久進行邊境管控、驅逐難民等移民收緊政策引發爭議。他提出的一項反移民動議在聯邦議院獲得一些極右翼德國選擇黨議員支持，被視為打破了德國傳統主流政黨不與極右翼政黨合作的“政治防火牆”，在德國多地引發抗議。

