2月17日外交部例行記者會全文

外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝） 中評社北京2月18日電（記者 海涵）外交部發言人郭嘉昆17日主持例行記者會，並就慕尼黑安全會議、台灣問題等回答中外記者提問。以下是問答全文：



《環球時報》記者：今年慕尼黑安全會議聚焦“多極化”。王毅外長在會上發表講話。發言人能否介紹相關情況？中國是否是世界多極格局中的成長一極？



郭嘉昆：多極化的世界是歷史的必然，也正在成為新的現實。世界需要一個什麼樣的多極化？王毅外長在慕尼黑安全會議主旨講話中進一步闡釋了中國方案，就是要推動平等有序的世界多極化。



平等體現在權利平等、機會平等、規則平等，核心是大小國家一律平等，每個國家或國家集團都能在全球化體系中找到自己的位置，而不是由少數國家壟斷國際事務，更要反對霸權主義和強權政治。



有序體現在確保多極化進程穩定發展，而不會引發新的動蕩。這就需要各國共同尊重國際法治，踐行多邊主義，堅持開放共贏，共同維護聯合國憲章宗旨和原則，維護聯合國在國際體系中的核心地位，推動各國的共同發展。



你提到中國在世界多極格局中的作用。王毅外長明確表示，中國必將是多極體系中的確定性因素，將堅定做變革世界中的建設性力量。我們堅定維護聯合國權威和地位，呼籲提升發展中國家在國際體系中的代表性和發言權，讓每個國家的聲音都被傾聽，每個國家的作用都被重視。我們堅定維護國際法治權威，從不搞例外主義，更不搞“合則用不合則棄”。我們堅持真正的多邊主義，提出“一帶一路”倡議和三大全球倡議，為完善全球治理提供國際公共產品。我們堅定同各國共享發展機遇，以自身高質量發展和高水平開放，推動普惠包容的經濟全球化，支撐平等有序的世界多極化。