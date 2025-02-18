外交部：亞太地區不是大國博弈的棋盤

外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝） 中評社北京2月18日電（記者 海涵）外交部發言人郭嘉昆17日在例行記者會上表示，亞太地區是和平發展的高地，不是大國博弈的棋盤。我們歷來堅決反對有關國家拼凑“小圈子”干涉中國內政。



有記者提問說，韓國、美國、日本外長15日在德國慕尼黑舉行會談，三國在聯合聲明中首次表示支持台灣有意義地參與國際組織，反對憑借力量或強迫手段單方面改變印太、南海現狀，強調維持台海和平穩定的重要性。對此中方持何立場？



郭嘉昆表示，我們歷來堅決反對有關國家拼凑“小圈子”干涉中國內政，攻擊抹黑中國，煽動對抗對立，已向有關國家提出嚴正交涉。



郭嘉昆說，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。維護台海和平穩定的關鍵在於堅持一個中國原則，堅決反對“台獨”分裂。台灣地區參與國際組織活動，必須也只能按照一個中國原則處理。



郭嘉昆強調，亞太地區是和平發展的高地，不是大國博弈的棋盤。我們敦促有關方面切實尊重地區國家維護和平穩定的努力，摒棄冷戰思維，停止製造陣營對抗、加劇地區局勢緊張。中國將堅定捍衛領土主權和海洋權益，同時致力於同有關當事國通過對話協商妥善處理分歧。

