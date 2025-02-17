DeepSeek擴大朋友圈　微信測試接入

中評社北京2月17日電／據大公報報導，春節以來，DeepSeek持續火爆，在全球引發廣泛關注和討論，與此同時，國內商業生態與 DeepSeek的融合也在迅速進行，這股熱度同樣席捲了智能手機領域。截至目前，包括華為、榮耀、OPPO、vivo、努比亞在內的國內多家手機廠商紛紛宣布接入DeepSeek大模型，在智能手機市場掀起了新一波AI應用浪潮。



16日，擁有超13億月活的“超級應用”微信也官宣灰度測試接入DeepSeek－R1模型，DeepSeek朋友圈不斷擴大，為AI技術的普惠發展再度注入強勁動力。



15日，有網友爆料稱，微信正在內測接入DeepSeek－R1大模型。據悉，該服務的入口在微信首頁上方的搜索框，部分用戶點開會出現“AI搜索”功能。點擊後可選擇“深度思考”，即DeepSeek－R1模型。微信的功能介紹頁面顯示：“本產品涉及對DeepSeek開源大模型的提供與使用。DeepSeek系列開源大模型由深度求索（DeepSeek）公司提供，特此鳴謝深度求索公司與DeepSeek開源社區對大模型開源及相關研究的貢獻。”



特定人群試用 逐步擴大範圍



騰訊集團16日確認，微信正式“灰度測試”（指在某項產品或應用正式發布前，選擇特定人群試用，再逐步擴大其試用者數量）接入DeepSeek，部分測試用戶可在微信對話框頂部搜索入口看到“AI搜索”字樣，點擊進入後，可免費使用DeepSeek－R1滿血版模型，獲得更多元化的搜索體驗。若未顯示該入口，說明此次灰度測試暫未覆蓋到該用戶賬號，可耐心等待後續開放。騰訊方面表示，“AI搜索”僅整合公眾號及互聯網其他公開信息，不會使用用戶的個人信息和相關隱私信息。



百度搜索將全面接入DeepSeek



5日，華為率先宣布基於原生鴻蒙操作系統的小藝助手APP接入DeepSeek－R1 Beta版，用戶可在應用內與DeepSeek進行對話。目前，小藝助手APP搭載的DeepSeek－R1智能體已升級至正式版，新增“聯網搜索”功能。華為方面介紹，升級正式版後不僅知識庫更豐富，時效性更強，且依托華為雲昇騰雲服務，對話會更流暢。榮耀於8日正式接入DeepSeek，用戶能在YOYO智能體商店找到DeepSeek開始對話。