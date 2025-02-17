DeepSeek＋智能手機帶動消費新熱潮

中評社北京2月17日電／據大公報報導，“隨著人工智能技術的迅猛發展，近年來各大手機廠商都在發力AI技術，試圖將其轉化為用戶換機的驅動力。”中國社科院金融所博士後研究員郭寒冰對大公報記者表示，各大手機廠商對推理能力更強、成本更低的DeepSeek的融合部署，不僅極大提升了用戶體驗，也有助於縮短消費者的換機周期，並促進產品向高端化升級，提升附加值。“下一步，DeepSeek有望助推中國智能手機行業在技術革新與海外市場布局中取得新的突破，為全球智能手機消費市場帶來一波新熱潮。”



“過去，人工智能大模型訓練成本驚人，而DeepSeek具有開源低價的優勢，降低了AI技術的應用門檻，對於廠商發展AI手機極具吸引力。”工信國際副總經理魏志國接受大公報採訪時指出，各大手機廠商接入DeepSeek，不僅為用戶提供了更豐富的智能應用場景，更可充分利用廠商的網絡基礎設施和海量用戶數據，深度挖掘DeepSeek大模型的潛力。“短期來看，手機廠商將DeepSeek大模型部署在各家的雲上，還能為DeepSeek服務器分流、分擔其服務器壓力，減少用戶在使用DeepSeek模型時遇到延遲、卡頓的情況。”



“AI與智能手機的融合是必然趨勢，各大廠商近年來都各自研AI大模型。廠商們接入DeepSeek後，可以進行定制，讓DeepSeek和自研AI各展所長、功能互補，提升產品的差異化競爭力。”魏志國指出，當前各手機廠商在人工智能方面的投入和能力有限，恰好可借助DeepSeek的開源大模型技術彌補自身短板。