開封市尉氏縣助力台企“開門紅”

中評社北京2月17日電／據中國台灣網報導，為進一步貫徹落實省委統戰部“招商引資拼經濟”的工作要求，更好地瞭解台資企業需求和經營情況，收集企業意見建議，深入推進民營企業“兩個健康”，2025年新春佳節過後，開封市尉氏縣委統戰部牽頭，組建了由縣台辦、商務局、重點項目辦等單位組成的聯合調研組即刻走訪轄區台資企業。



“今年的訂單情況怎麼樣”“還需要政府為企業做點什麼”“還有哪些政策需要改進”……尉氏縣聯合調研組一行走進了轄區開封力嘉食品科技有限公司等台資企業，詳細瞭解企業生產經營、需求困難等情況。



調研組一行認真聽取台資企業關於經營情況和未來發展規劃的介紹，對上級和縣委優化營商環境政策措施進行宣傳，詳細瞭解企業困難和需要，徵求企業高質量發展的意見建議。與企業交流過程中，開封市尉氏縣台辦瞭解到台資企業滿懷信心，開足馬力，搶進度、趕訂單、擴投資、落項目，增長潛力持續釋放，跑出“加速度”，全力奮戰新年“開門紅”。台幹林晏鈴表示，“新的一年，力嘉公司將重點著力研發投入，把新產品的開發當做企業的頭等大事，實現更多的利稅，創造更多的就業崗位，同時也要把內地好的招商政策和營商環境向島內做好宣傳、講好兩岸協同發展的中國故事。”。尉氏台辦鼓勵企業圍繞“延鏈補鏈”積極參與縣委大招商、招大商活動，團結奮進，以商招商，為全縣經濟社會高質量發展貢獻力量。尉氏台辦將持續開展台商台企服務提升，幫助推送政策，解決難題，促進發展，通過精準服務，奮力實現“開門紅”，為全年的工作開好局，起好步。