“想帶更多同學來見識大陸的精彩”

中評社北京2月17日電／據人民日報報導，近日，馬英九文教基金會執行長蕭旭岑率近40名“大九學堂”學子參訪北京，台灣青年朋友在北京體驗冰雪運動、參訪北京名勝古跡和現代化科技企業等，並與大陸高校學生交流互動，兩岸年輕人互學互鑒、共同成長。



“通過此次參訪，我發現用眼睛去看、親身去感受，遠比聽別人描述來得真切。回台灣後我會將這次參訪的感受講給朋友聽，希望更多人有機會來大陸走走看看。”台灣中華醫事科技大學學生林譯宏對記者說。



領略人文歷史之美



此次交流活動依托北京“雙奧之城”資源優勢，圍繞冰雪盛會、歷史文化及“硬核”科技三大主題展開。兩岸青年學子不僅攜手參訪冬奧場館、親身體驗冰雪趣味運動，還一道訪故宮、爬長城、賞冰燈，很快便打成一片。



“這是我第一次來北京，參觀了故宮博物院、長城、天壇等，這些都是大家耳熟能詳、一生必須要來一次的地方。”台灣中興大學學生高唯恩告訴記者，雖然爬長城過程中有些坡度非常陡，但當他登上長城俯瞰著腳下的風景時，深深地感受到了歷史的厚重。“我還第一次體驗了滑雪，感受到速度與激情的魅力。”他說。



“以前多是在影視作品中看到故宮，這次親眼所見，深深感受到它的壯觀。”說起自己的旅程，台灣海洋大學學生許家瑋難掩興奮。“紅墻金瓦，熠熠生輝，太美了。”故宮龐大的建築群和精致的細節給她帶來很大震撼，讓她擁有了一段難忘的文化旅程。



“這次北京之行，台灣年輕人充分領略了人文歷史魅力。我們來的時間點正好，兩岸年輕人在元宵節當天還一起吃湯圓。這些對台灣年輕人而言，都是豐富且難忘的體驗。”蕭旭岑告訴記者，幾天行程中，台灣年輕人和來自北京大學、清華大學等高校的志願者同學結下深厚情誼，離別時依依不舍，相約再次相聚。他們還紛紛表示，想帶更多台灣同學來見識大陸的精彩。