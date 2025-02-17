日本米價上漲推高家庭生活成本

中評社北京2月17日電／據人民網報導，根據日本農林水產省2月份的最新調查，截至1月27日，日本5公斤裝大米的平均零售價為3688日元（1元人民幣約合21日元），較去年同期上漲82%，每公斤大米折合人民幣近35元。與此同時，日本1月份的批發通脹率躍升至7個月來的高點，達到4.2%，且已連續第五個月呈現加速態勢。相關分析認為，日本米價長期居高不下成為推動該國物價上漲的重要原因。



日本部分地區從去年7月開始出現“大米荒”現象。據日本媒體報導，東京都、大阪府、福島縣、北海道等地大米供應一度緊張，部分店面大米上架僅幾分鐘就被搶購一空。相關數據顯示，去年12月，日本新米交易價格創下歷史新高，達每60公斤24665日元，為1990年有可比數據以來的最高值。大米批發商木德神糧高級執行董事今野稔表示：“現在的新米價格不正常。”



由於米價持續上漲，日本農林水產大臣江藤拓近日宣布，將最多投放21萬噸政府儲備米。日本共同社指出，這是日本首次以保障大米流通為目的而動用儲備米。隨著大米價格持續上漲，政府希望通過增加流通量以降低超市等的米價。日媒分析說，生產成本和運輸費上漲是2024年日本新米價格居高不下的重要因素。此外，去年夏天日本多地接連遭受台風侵襲，導致不少消費者、批發商競相囤購大米，進一步推高了米價。日本央行預計，未來日本國內大米價格仍將維持在較高水平。



米價上漲帶動其他物價上漲，日本家庭消費支出出現放緩跡象。根據日本央行最新統計數據，今年1月，日本國內企業物價指數較去年同期上漲4.2%，包括大米在內的農林水產品價格同比上漲36.2%。日本總務省2月7日公布的調查結果顯示，受物價上漲影響，日本家庭月均消費支出較上年下滑1.1%，連續2年呈現負增長。此外，日本2024年反映食品支出占家庭消費支出比重的恩格爾系數為28.3%，創1981年以來新高。



今年1月24日，日本央行在貨幣政策會議上決定上調政策利率至0.5%的水平，這是該行時隔近半年再度加息，也是日本政府為應對通貨膨脹、促進經濟增長的最新舉措。不久前，日本政府還推出39萬億日元的經濟刺激計劃。比如，編制補充預算擴大財政開支，對電力、燃氣、汽油價格提供補貼，以及直接向低收入家庭發放現金補助等。伊藤忠綜合研究所認為，儘管2024年以來日本物價上漲速度出現放緩勢頭，但消費者信心尚未改善。