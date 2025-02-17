我國急性呼吸道傳染病疫情繼續呈下降趨勢

中評社北京2月17日電／據央視新聞報導，2月17日，國家衛生健康委召開新聞發布會，介紹時令節氣與健康有關情況。有記者提問：媒體報導，近期有些國家和地區的流感病毒仍處高位流行。當前我國的流感等呼吸道傳染疾病的監測情況如何？今年的流感季是否已經過去了，當前是否還有接種流感疫苗的必要？



中國疾病預防控制中心研究員彭質斌表示，根據當前監測結果提示，我國的急性呼吸道傳染病疫情繼續呈下降趨勢。其中流感病毒是導致近期急性呼吸道傳染病的主要病原體，目前我國還處於流感季節性流行期，但是流行強度總體上呈下降的趨勢。另外，南北方省份的流感活動水平其實是存在差異的，第6周的監測結果提示，南方高於北方。其他的這些病原體，比如像前期大家比較關注的肺炎支原體以及其他的呼吸道病毒，陽性率是呈持續下降的趨勢。還有新冠病毒的陽性率也是處於一個比較低的水平。關於流感疫苗，流感疫苗接種之後，在整個流行季都能提供一定的保護。接種流感疫苗之後，可以降低感染流感病毒的風險，同時還可以減輕感染流感病毒後症狀的嚴重程度。另外，還可以減少並發症的發生。同時根據監測數據，目前我國還處於流感流行季，對今年還沒有接種流感疫苗的人依然可以接種。