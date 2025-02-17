世界圍棋團體錦標賽更新規則

中評社北京2月17日電／據新華網報導，第26屆農心杯世界圍棋團體錦標賽最終階段17日在上海開賽，據中國圍棋協會消息，本屆賽事規則執行原則為棋盤外的情況均不處罰；現場裁判方面，中方將派出裁判人員，全程在賽場中與韓方裁判共同處理。



第29屆LG杯決賽爭議事件發生後，韓國棋院2月5日給中國圍棋協會發來正式公文，明確取消兩次違規判負的規則，並在農心杯世界圍棋團體錦標賽、世界最強棋士決定戰等近期由韓國主辦的國際比賽中取消違規罰目等爭議規定。中國圍棋協會對韓國棋院的態度表示肯定和歡迎。



本屆農心杯經過前兩個階段的比賽，目前已進入最為關鍵的爭冠階段。在棋盤外的情況均不處罰的規則執行原則下，比賽中提子如未放在棋盒蓋中，由裁判提示注意，不影響棋局進行；如發生違規爭議，裁判在違規方落子時介入。此外，中日韓三國各派一名代表，共同組成賽事臨時仲裁委員會。



中國圍棋協會相關負責人此前表示，期待與韓國棋院相向而行，共同推動規則合理化、國際化，以保證圍棋賽事的穩定運行，盡可能減少裁判因素影響比賽結果的不確定性，充分展現棋盤上棋手憑技藝決定勝負的圍棋精神。韓國棋院也表示，將積極與中國、日本等方面協商，制定在未來世界圍棋大賽中可通用的圍棋規則。農心杯的此次規則更新，可以視為各方推動圍棋規則合理化、國際化的有益舉措。



農心杯最終階段的首場比賽將由日本隊主將芝野虎丸九段上陣攻擂，挑戰擂主中國隊謝爾豪九段。