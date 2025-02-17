從“哪吒登頂”看文化自信

中評社北京2月17日電／據人民日報報導，我們的文化在循環往復中綿延不絕、在螺旋而上中生生不息，一份踏實感油然而生。文化自信莫過於此



多向度、全方位補鏈、強鏈、延鏈，能夠更好挖掘傳統文化寶藏，讓那些沉睡的資源煥發出新的生命力



近日，《哪吒之魔童鬧海》登頂全球影史單一市場票房榜，並不斷邁上新台階。同時，哪吒的形象還出海，閃耀紐約時代廣場大屏，吸引世人目光。從“三歲小兒”到“百億影帝”，這部演繹神話也創造神話的中國動漫電影，讓我們看到了什麼？



看點是“傳承”，看頭在“新生”。三維動畫復現“山河社稷圖”，八卦陣讓《周易》哲學可視化，青銅饕餮紋、漢代漆器色化為視覺特效，觀眾走進影院，在光影流動中與傳統文化撞了個滿懷，升騰起血脈為經、文化作緯的共同情感。守正並非守舊。電影創造出有別於傳統的“一頭六臂”哪吒新形象，導演的解答頗具“現實主義”：多餘的兩個頭好像並沒有什麼作用，難道在一旁喊加油嗎？形象非刻板，變化含考量。新編又何須拘泥？堅持守正創新，靜候驚喜生花。



哪吒“魔童降世”，“黑悟空”橫空出世，“唐宮夜宴”舞動網端……如今，越來越多“古老的”正在成為“新生的”。文化軟實力與現實生產力的轉化路徑不斷拓寬，生動印證著中華優秀傳統文化是取之不盡的文化寶藏。越來越多“新生的”也日漸變為“經典的”，持續充盈著文化寶庫，深刻昭示“兩創”的巨大空間。我們的文化在循環往復中綿延不絕、在螺旋而上中生生不息，一份踏實感油然而生。文化自信莫過於此。



眼前是震撼影像，背後是創新鏈條。虛空裂口、妖獸湧出，妖獸身後的萬條鎖鏈是劇情成立的關鍵。特效團隊讓妖獸動作綁定物理引擎，每條鎖鏈都獨立運算，開發出“動態美感”算法，用技術創新“啃下硬骨頭”，最終實現導演要求的視覺效果。



電影業是文化產業，更是高科技產業。3D建模、粒子特效、動態捕捉……哪吒的一杆長槍，不僅刺穿多年來好萊塢壟斷的全球票房鐵門，更補足了中國電影工業握指成拳、向新而行的精氣神。片尾，參與製作的138家中國動畫公司的名字閃爍銀幕。那些原本寄希望於國際團隊製作的重點鏡頭，皆由他們悉心打磨。文化築基、創新賦能、科技領跑，讓特效畫面對了“味道”，為中國電影產業拓寬“跑道”。