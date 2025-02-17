美國海軍最後一架EP－3E電子偵察機退役

中評社北京2月17日電／據中國青年網消息，據美國《海上力量》雜誌網站報導，當地時間2月12日，美國海軍最後一架EP－3E“白羊座 II”電子偵察機退役，所屬部隊為其舉行了簡短的告別儀式。該機編號為“159893”，去年10月在中東地區完成了最後一次作戰任務，於今年2月13日飛往美國亞利桑那州“飛機墳場”。



EP－3電子偵察機由P－3“獵戶座”海上巡邏機改裝而來，拆除了P－3“獵戶座”的機載反潛設備，換裝信號收集系統、無線電通訊錄音裝置、光電設備等，主要用於執行各類電子信號的探測、截收、分析破譯任務。為了獲得清晰的電子信號，這款偵察機時常需要靠近他國領土進行抵近偵察甚至侵犯領空，被視為“地區麻煩製造者”，多次與他國防空力量發生衝突和事故。



據美國“戰區”網站2024年10月報導，一架美國海軍EP－3E到達亞利桑那州皮馬航空航天博物館，計劃面向公眾展出。這架偵察機正是中美南海撞機事件中的美軍飛機。



公開資料顯示，2001年4月1日，美軍EP－3E電子偵察機在中國海南島附近海域上空偵察。中國海軍航空兵派出兩架殲－8II戰鬥機進行監視和攔截，其中一架在中國海南島東南70海里（110公里）的中國專屬經濟區上空與美軍飛機發生碰撞後墜毀，飛行員王偉跳傘下落不明，後被確認犧牲。美國軍機未經允許迫降海南島陵水機場。



中國對美方提出嚴正交涉和抗議，同年4月11日，美方代表遞交致歉信。中方本著人道主義精神，允許美偵察機上24名人員回國。經過一系列談判，中美雙方於同年6月初達成拆運飛機的協議。此後，美偵察機由美國租借的大型運輸機運送回國。



“戰區”網站稱，EP－3E上的機組人員一度用斧劈、手撕等方式銷毀涉密設備和材料。