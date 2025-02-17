我國獲CNAS認可的認證證書數量創新高

中評社北京2月17日電／據央視新聞報導，近日，中國合格評定國家認可委員會發布消息，截至2024年12月31日，我國獲得中國合格評定國家認可委員會（CNAS）認可的認證機構283家，獲認可的認證機構頒發帶CNAS認可標識的各類認證證書超179萬份，同比增長6%左右，數量創新高。其中，管理體系證書占比約58%；產品認證證書占比約42%。目前，新提交申請的認證機構數量100餘家，未來獲CNAS認可的認證證書頒發數量預期會持續增長。



管理體系認證領域相關數據顯示，傳統的質量（QMS）、環境（EMS）、職業健康安全（OHSMS）三個領域的管理體系認證證書數量，占據90%的主導地位。同時，近年來，能源認證（EnMS）、知識產權（IPMS）、業務連續性（BCMS）等領域的新興產業管理體系認證保持著30%以上的持續性高速增長。產品體系認證領域相關數據顯示，良好農業規範（GAP）、復合木製品（EPA）產品認證此前受到疫情影響增速放緩，隨著經濟的復甦回暖，2024年分別實現了39.9%、50%的恢復性增長。



認可作為市場有效運行的質量基礎設施，通過發揮認可國際互認作用促進國際貿易，提升相關產業管理水平和創新能力，為經濟復甦和助推新質生產力發展作出積極貢獻。