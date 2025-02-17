重慶北碚：“會海智治”，替基層減負

中評社北京2月17日電／據央視新聞報導，記者在重慶市北碚區人民政府辦公室採訪時，電腦上一個彈窗提醒，吸引了記者的注意。“天然氣管道鋪裝專題會議與污水管網整治工作會議關聯度高，參會人員很多是重合的，建議兩個會合併……”



工作人員劉東告訴記者，這是北碚治理“會海”的新舉措——通過電腦上的“會海智治”應用，可以大大減少那些不必要開的會議。



“以前，基層幹部每周平均參會超過15個小時，占工作時間近40%，而且會議通知歸口不一，難免出現不同部門重復辦會的情況。‘會海智治’這個平台能夠打通不同層級、不同部門的數據壁壘，統籌調配會議數據，智能比對會議主題、參會人員，幫助精簡會議數量，提高開會效率，還能自動監測預警，一旦出現會議超量、超開、超時等情況，系統會推送提醒。”劉東邊打開電腦操作邊向記者展示，“很多基層同志反映，經過治理，會少了，騰出來為群眾服務的時間多了！”



就在劉東向記者介紹的瞬間，“會海智治”平台給出回應：重新整理了會議材料，設置了查看權限，兩場會議已經合併。



記者看了一下手表，從彈窗提醒到問題解決，前後不過10分鐘時間。



據悉，北碚“會海智治”推出後，已合併同類會議110餘場，讓北碚區會議數量較去年同期減少了25%。