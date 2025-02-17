美國擬對進口汽車加征關稅

中評社北京2月17日電／據央視網報導，美國總統特朗普14日稱，他可能在4月2日對進口汽車加征關稅。美國《政治報》報導稱，特朗普此舉將進一步加劇美國與北美、歐洲和主要貿易夥伴的緊張關係。



報導稱，2024年，美國進口了價值4710億美元的汽車產品，其中包括價值2140億美元的汽車，價值1920億美元的零部件以及價值650億美元的卡車、巴士等特殊用途車輛。按照進口額計算，美國進口最多的是來自墨西哥的汽車產品，2024年達到約490億美元；隨後是日本400億美元、韓國370億美元、加拿大280億美元和德國250億美元。目前，墨西哥、加拿大生產的大部分汽車可以免稅進入美國。



報導分析稱，無論此次對進口汽車加征關稅的細則如何，美國此前已經提出了要對墨西哥和加拿大所有產品徵收25%關稅，因此墨西哥和加拿大原有的進口優惠政策已經“岌岌可危”了。



法新社：美加征關稅刺激跨國公司在美增加產能



另據法新社報導，美國政府不僅將關稅視作潛在收入來源，還將關稅政策作為刺激跨國公司在美國增加產能的方式。有分析認為，跨國汽車製造商可能會在未來幾個月內公布在美新建或擴建工廠的計劃。但由於美國政策的多變，製造商面臨著制定未來生產計劃的困境。