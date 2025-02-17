內地器官捐贈　香港女嬰祈祈獲心臟移植

八個月大女嬰祈祈獲內地跨境器官捐贈，完成心臟移植手術。（圖片來源 大公網） 中評社北京2月17日電／據大公報報導，八個月大女嬰祈祈，因擴張性心肌病變，導致心臟衰竭，心臟剩餘兩成功能，醫管局日前呼籲捐贈心臟以延續祈祈生命。醫務衛生局和醫院管理局今天凌晨公布，在內地各部委及醫療機構的大力支持和努力下，再度獲內地跨境器官捐贈，成功為祈祈於昨晚（16日）在香港兒童醫院完成心臟移植手術。



祈祈的父母感謝內地不同單位及香港特區政府的協助，為祈祈覓得合適的心臟，亦感謝兩地醫療團隊的努力，協力拯救她的生命。他們亦非常感激捐贈者親人在艱難時刻作出無私決定，給予祈祈一個重生的機會。



負責移植手術的醫院心胸外科顧問醫生任力恒表示，昨日較早前由北京的國家心臟移植質控中心派出心臟移植專家在內地實施心臟獲取手術，而香港兒童醫院於同日下午接收心臟後立即進行手術，手術進行歷時約6.5小時。祈祈目前在深切治療部接受密切監察，未來24小時仍為關鍵時期。



醫務衛生局局長盧寵茂教授表示，衷心感謝國家對香港同胞生命健康的關愛和支持。繼二○二二年十二月為當時四個月大的女嬰芷希成功接受來自內地心臟捐獻延續生命後，香港與內地已建立密切的跨境器官移植合作溝通渠道及流程。今次跨境器官捐贈合作更加高效，經中央批准，由國務院港澳事務辦公室等18個內地部門的超過100名人員通力合作，橫跨多地接力保障器官轉運的安全順暢。



醫管局聯網服務總監鄧耀鏗醫生表示，要為祈祈覓得合適心臟並非易事，因此要用盡不同網絡尋找。醫管局再次感謝內地有關單位、香港特區政府及兩地醫療團隊努力協調，成功為祈祈進行心臟移植手術。他補充，由於內地未有合適的受贈者，因此經兩地心臟移植專家共同確認其心臟適合為祈祈進行移植後，內地決定將心臟運到香港為祈祈進行移植。手術經內地及香港的監管機構嚴格審批，所有程序均合乎兩地法例的要求。



醫務衛生局和醫管局非常感謝捐贈者家屬的大愛，無私奉獻捐出離世病人的心臟延續了祈祈的生命，並祝願祈祈早日康復。醫療團隊會盡力因應她的臨床情況及醫療需要，提供合適的治療。