德國四大主要政黨總理候選人舉行電視辯論

中評社北京2月17日電／據央視網報導，當地時間2月16日，德國社民黨總理候選人朔爾茨、德國基督教民主聯盟總理候選人梅爾茨、德國選擇黨總理候選人魏德爾和德國綠黨總理候選人哈貝克舉行電視辯論。四位候選人在辯論中主要就德國的經濟政策、稅收政策、移民政策和安全與外交政策展開交鋒。



朔爾茨在辯論中主張修改德國的“債務刹車”機制，使政府可以放開手腳採取措施刺激經濟、提高工資水平並實行更公平的稅收政策。



梅爾茨在辯論中承認德國目前正處於外部壓力巨大和內部經濟增長乏力的雙重危機中，強調衹有基民盟－基社盟聯盟有能力應對危機，緩解壓力，並實現經濟復甦。梅爾茨再次明確表示大選後不會與德國選擇黨合作執政。



魏德爾在辯論中再次強調她將推行最嚴格的移民政策，使德國社會重回安全和穩定。在經濟政策上，魏德爾主張重啟核電以壓低能源價格，同時為企業和個人減稅。



哈貝克在辯論中強調各政黨在大選後要著眼大局，避免政治分裂和社會碎片化，這樣才能領導德國應對來自國內外的巨大壓力。



德國將於2月23日舉行新一屆聯邦議院選舉，以確定新任總理人選。根據2月15日最新的民調結果，基民盟－基社盟聯盟的選民支持率為30%，德國選擇黨為21%，社民黨為15%，綠黨為13%。