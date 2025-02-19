中評鏡頭：文化地標日月貝閃耀粵港澳大灣區

珠海大劇院是粵港澳大灣區最具辨識度的文化地標。（中評社 姜宜芃攝） 中評社北京2月19日電（實習記者 姜宜芃）“珠生於海，海生於貝”——在珠海野狸島上，兩枚巨型“貝殼”正以優雅姿態講述著新時代的海洋故事。作為中國首座海上歌劇院，珠海大劇院自2017年啟用以來，已成為粵港澳大灣區最具辨識度的文化地標。



這座由加拿大設計師陳可石教授領銜設計的建築，以“日月雙貝”的獨特造型打破傳統劇院方正格局。大貝殼高90米，可容納1600人的歌劇廳採用全球首創＂海島浮雲＂穹頂；小貝殼高60米，多功能廳的環形觀眾席暗合貝殼紋理。建築外立面由8000多塊異形曲面鋁板拼接而成，每當日落時分，雙層穿孔板透出的暖光如同珍珠母貝的天然光澤。設計團隊從珠海“百島之城”的地理特徵中汲取靈感，將貝殼造型與海洋文化深度融合。建築基座特意設計成海浪形態，與香爐灣的潮汐形成動態呼應。設計師陳可石曾透露，方案確定前團隊收集了珠海漁民家中數百枚貝殼標本，最終選定日月貝作為原型，既因其形態優美，更因其“孕育珍珠“的象徵意義。



這座文化地標的誕生，恰與珠海的城市轉型同頻共振。四十年前還是漁村碼頭的香爐灣，如今已崛起為城市新中心。劇院建設過程中，施工團隊攻克了海上樁基、抗台風結構等12項技術難題，其採用的清水混凝土工藝使建築表面呈現出貝殼天然肌理。夜間燈光系統可呈現256種顔色變化，每逢重大節日，貝殼幻化為巨型屏幕，為遊客們上演光影藝術秀。



“這裡每個角度都是打卡點。”從情侶路望去，貝殼建築與港珠澳大橋形成“一橋雙貝”的壯麗景觀；退潮時分，建築倒影在海灘上勾勒出夢幻的“海上生明月”。據統計，劇院年均接待遊客超200萬人次，周末音樂會、藝術市集等活動讓高雅藝術融入市民生活。



珠海大劇院不僅承載表演功能，更成為城市文化基因的容器。這座從海洋中“生長”出來的建築，正以文化磁極效應重塑著城市氣質。在官方發布的城市影像中，日月貝被喻為“鹹淡水交匯處孕育的藝術明珠”，其獨特的濱海美學已成為珠海浪漫城市氣質的實體注腳。從漁港號子到歌劇咏嘆，日月貝見證的，正是珠江口西岸這場波瀾壯闊的文化嬗變。