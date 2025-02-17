第四屆海峽兩岸暨港澳青年羽毛球邀請賽開幕

第四屆海峽兩岸暨港澳地區（重慶）青年羽毛球邀請賽開幕（圖片來源：中國網） 中評社北京2月17日電／據中國網報導，2月17日，全國台聯第三十一屆台胞青年冬令營重慶分營暨第四屆海峽兩岸及港澳地區（重慶）青年羽毛球邀請賽在大渡口區體育館隆重舉行。



本次比賽是全國台聯第三十一屆台胞青年冬令營重慶地方活動之一，此次比賽以本屆冬令營“青春相融 築夢同行”為主題，旨在促進台港澳青年瞭解大陸發展、增進海峽兩岸和港澳地區青年友誼，為海峽兩岸及港澳地區青年搭建一個切磋球技、交流經驗、深化情誼的平台，來自台灣、香港、澳門地區及重慶的100餘名青年羽毛球選手參賽，其中台灣青年首次來渝比例超50%。



巴黎殘奧會羽毛球女子單打冠軍肖祖賢全程指導比賽。賽場上，戰況激烈、精彩紛呈。賽場上，選手們揮灑汗水，靈活運用扣殺、挑球、劈吊等技術，展現了頑強拼搏的體育精神與團結協作的默契。比賽採用重慶選手及台港澳選手配對組合方式角逐男雙、女雙和混雙等競賽項目，最終按各隊成績決出前3名。



來自台灣的李黛安說，能夠參加這次羽毛球賽，我的內心充滿了激動，比賽時，每一次扣殺、每一次救球，大家都全力以赴，汗水揮灑間，是對羽毛球共同的熱愛。場下，我們交流著各自的生活和學習，沒有地域的隔閡，衹有真摯的情誼。這次比賽讓我深切感受到兩岸同胞血濃於水的親情，期待未來還有更多這樣的相聚。



“這次比賽真的是太棒了！”來自香港的謝德龍說道，賽場上，我和各地的朋友們盡情揮灑汗水，每一次接殺，都是球技的激烈碰撞，比分交替上升，緊張又刺激。中場休息時，大家圍坐在一起，分享在重慶的所見所聞、聊起各自的生活，歡聲笑語不斷，陌生感一下子就消失了。



大渡口區有關負責人表示，大渡口作為賽事承載地，將秉持“以賽為媒、以情促融”的理念，全方位做好服務保障工作，持續擦亮這張彰顯城市溫度的青年交流名片，努力使本項賽事成為輻射西南、聯結兩岸四地的標杆性體育賽事，也熱忱歡迎和支持台港澳同胞到大渡口投資興業、學習生活。



據悉，此次冬令營活動為期7天，在渝期間還將安排台港澳青年聯誼互動交流活動，參觀豐都鬼城、奉節白帝城、瞿塘峽、夔州博物館、三峽博物館、磁器口古鎮等，讓台港澳青年真切感受兩江之城、橋梁之都的8D魔幻城市獨特魅力，真切體驗巴渝勝景的獨特風情，真切品味古老深邃、厚重歷史的獨特中華傳統文化。

