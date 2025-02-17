多項關鍵技術獲突破　我國海上鑽井超千口

中評社北京2月17日電／據光明日報報導，記者日前從中國海油獲悉，2024年，我國海上鑽井總數首次突破1000口大關，10餘項關鍵技術獲突破。



海上鑽完井具有高風險、高成本、高技術的特點。“十四五”以來，國內鑽完井技術不斷取得突破，海上年平均鑽井數相比“十三五”增長60%以上。在2024年實施的海上鑽井中，恩平21－4－A1H井創造了海上井深最深、水平位移最大的兩項“全國之最”。



海上鑽井超千口得益於做實做優產能設計。中國海油以“少井高產”理念為基礎，形成“井型優化、產量提高、長效穩產、剩油挖潛”4個方面的技術系列和10餘項關鍵技術，積極應對在生產油氣田穩產、低品質儲量有效開發等海上油氣田開發面臨的關鍵難題。



“2024年，中國海油鑽井日效率、生產時效、故障時間等關鍵指標創歷史最好水平，助力海上油氣勘探開發取得重大進展。”中國海油研究總院總工程師、鑽完井專家李中說。2024年，中國海油全年完成13項鑽完井基本設計，以技術創新和成果轉化推動了深水、中深層、淺水水下、低滲等複雜領域的有效開發。



在淺水領域，中國海油牽頭研製淺水電泵井水下采油樹系統，創建泥面下水下鑽完井作業模式並在錦州25－1W油田應用，通過優化安裝工藝及工具縮短潛水時長超70%，為受限海域油氣開發提供了高效解決方案。



在深水領域，我國海上壓力最高的天然氣開發井“深海一號”二期項目A12井放噴作業於2024年8月獲得成功，測試產量超過預期，標誌著我國首個深水高壓天然氣開發項目“深海一號”二期海上鑽完井作業全部完成，總井深超6萬米，作業工期較設計節省30%，作業質量合格率100%。“在深水氣田開發數字智能化探索方面，我們聯合相關單位，在數字井筒、智能鑽井導航、智能井筒構建等方面取得了階段性成效，依托創新技術助力現場作業提速提效。”李中介紹。