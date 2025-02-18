張榮恭：烏克蘭成棄子 台有何啟示

張榮恭 中評社台北2月18日電（作者 張榮恭）特朗普日前直接與普京電話溝通，確定了針對結束俄烏戰爭而進行談判。在美俄兩國總統此次決定烏克蘭前途的互動過程中，烏克蘭總統澤連斯基被排除在外，應驗了前國務卿布林肯所說的：“在國際體系中，如果你不坐到餐桌，就會被列入菜單。”



布林肯是於去年3月在慕尼黑國際安全會議講這番話的，時隔不到一年，即因美國政權更迭，烏克蘭就從美國抗俄的棋子變成“和俄”的棄子，上了美俄的菜單。實際上，近年台灣各界已頻頻呼籲民進黨政府必須自主尋求兩岸和平及合作之道，以防台灣從美國的棋子變成棄子，但是均被置若罔聞。如今烏克蘭之例，對於親美猶如澤連斯基的賴清德，若還不能有所啟示，台灣就免不了被列入中美談判桌上的淸單。



也就是說，當美國要利用烏克蘭打代理人戰爭時，烏克蘭就須不斷作出人命與財產犧牲；當美國要結束這場戰爭時，烏克蘭就得付出尊嚴及領土損失。造成此種現象的原因，在於澤連斯基一味親美抗俄，拒與俄羅斯建立政治互信。“台獨”勢力正是親美抗中，否定兩岸曾有的政治互信，表現出不惜代價以充當美國馬前卒的姿態，以致未來或者因為衝進紅線而陷台灣於如同烏克蘭的戰火之中，或者使台灣成為中美談判的議題，而且隨著中國大陸的綜合實力與時俱進，台灣在美國眼中將愈變得輕薄。



特朗普欲在國際上尋求避戰，自命為“和平締造者”，也反映到他數度表示要和習近平談判台灣問題。去年12月8日特朗普接受美國國家廣播公司專訪時，未像拜登一樣宣稱願意協防台灣，反而表示他得和中國大陸談談。今年1月23日特朗普接受福斯新聞專訪時，又說他有信心和習近平達成協議，以促成中國大陸不會對台動武。其意向猶如他直接找普京溝通結束俄烏戰爭。去年12月16日，特朗普還在記者會說，“中美兩國可以一起解決世界上所有問題”；對中國大陸而言，台灣則是中美之間的首要問題，那麼特朗普的意向就可能推進達成第四份聯合公報。

