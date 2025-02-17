富權：總預算案再協商或讓韓國瑜卓榮泰受困

中評社香港2月17日電／澳門新華澳報15日發表富權文章：總預算案“再協商”或讓韓國瑜卓榮泰受困。以下為文章內容。



針對“中央政府總預算案”僵局，“行政院長”卓榮泰、“立法院長”韓國瑜於前日中午會面，取得共識將由“立法院”召開朝野黨團協商尋求解方。昨日上午，“立法院”議事處發出黨團協商開會通知單，韓國瑜將於下周二（十八日）下午二時召集朝野黨團協商，研商二零二五年度“總預算”後續處理相關事宜。



對此，民進黨團表示樂見，國民黨團、民眾黨團則表達難以理解。這是此前“立法院”內緊密團結一致的在野陣營，首次出現矛盾，備受藍白黨團敬重的韓國瑜，首次受到藍白黨團的“質疑”。而從卓榮泰要求參與“立法院”朝野黨團協商的“不尋常”情況看，卓榮泰除了是基於其本身的施政壓力之外，可能也正受到賴清德的壓力，如果無法解開“總預算案”的困局，不排除賴清德將會“換馬”，讓現任“總統府秘書長”的潘孟安取代卓榮泰，從而形成“新潮流系”的“天下”。實際上，這幾天台灣政壇上就流傳著潘孟安將會接任“行政院長”的耳語。



賴清德日前召集“院際協商”，但攸關未來施政的“總預算案”僵局仍持續，韓國瑜一方面呼籲卓榮泰不要再次提出“覆議案”，另一方面主張以“追加預算案”方式疏解僵局。而卓榮泰則呼籲進行朝野黨團協商，並表示他將會參與黨團協商。隨後卓榮泰、韓國瑜進行會晤後取得共識，在“總預算案”送出“立法院”前，能舉行朝野協商找到妥適解方。民進黨團也正式發函韓國瑜，要求在“總預算案”呈送“總統府”和“行政院”前，進行朝野協商。於是，“立法院”議事處昨日上午發出蓋有“院長室”印章的“黨團協商開會通知單”，知會朝野黨團，韓國瑜將於下周二下午二時召集朝野協商，研商二零二五年度“總預算”的後續處理相關事宜。昨晚，“立法院”發出新聞稿指出，日前賴清德邀集五院會商“國政”，會中相關院曾提及年度“總預算”審查後對於各院運作的影響，因此允諾帶回相關意見並邀集朝野溝通。“立法院”也已收到民進黨黨團來函。韓國瑜將儘速邀集各黨團，針對二零二五年度“總預算案”後續相關處理事宜，召開協商。



對此，民進黨黨團表達樂見。但國民黨和民眾黨黨團卻表達不解，並對韓國瑜疑似“違規”表達“質疑”。其中國民黨黨團書記長王鴻薇表示，“立法院”是合議制，不可能在協商的時候，幾個黨團幹部就能去修改或更動總預算通過的結果。國民黨黨團不可能違背相關的法令和制度，透過朝野協商去更動整個“立法院”院會由全體“立委”所做成的最後決議。而民眾黨黨團總召黃國昌則直言，黨團相當驚訝，依現行規定，“沒有針對已經三讀通過的『總預算』再啟協商的相關程序規定，更沒有這樣的前例，一個已經經過三讀通過的『總預算』，到底要怎麼協商？要協商什麼？我們非常的困惑，無法理解。”並表示民眾黨黨團團將發函院方釋疑，說明要如何協商。



對於在野黨陣營的反彈，民進黨黨團昨日“見縫插針”地聲稱，對韓國瑜及各黨黨鞭有信心，不必急著唱衰，針對各種可能，執政黨不會放棄努力，希望這場協商不設前提，若能夠談成共識，樂見有一個智慧解方，若無法談成，後續憲法救濟如覆議也是行政院職責。



但王鴻薇和黃國昌所指的情況，卻是有其道理。經過三讀通過的議案，確實是沒有再次進行朝野協商的道理，何況所有“立法院”議事法律規則都沒有這樣的規定，因而會有“違法亂規”之嫌。韓國瑜如果啟動對“總預算案”的“再協商”，可能會自毀一年來在藍白黨團中建立的威望及公信力。可能這也正是卓榮泰向韓國瑜提出“再協商”的真正用意，而且還要坐收挑撥韓國瑜與國民黨黨團總召傅崐萁“不和”之利。



但韓國瑜確實是有其苦心。因為民進黨暗中支持民團發動的“大罷免”，其中一個借口就是在野黨團挾多數議席優勢，在審查表決“總預算案”時強力刪減預算，導致某些部會“難為無米之炊”，其中一些是屬於民生福利的政務，涉及到民眾的切身利益，這正好為民進黨及民團所用，對之添油加醋，從而果然煽起“大罷免”之火，可能會對國民黨不利。因此，韓國瑜似乎是有意“降溫”，避免“大罷免”的火焰越燒越旺。



其實，就韓國瑜本人來說，他是最為不用擔心“大罷免”之火燒到他的頭上來的。因為他是“不分區立委”，不適用於“罷免”的規定。當然，倘若民進黨的“全面大罷免”能夠成功，拉下多數國民黨“區域立委”，然後透過補選讓民進黨的候選人取而代之，民進黨湊夠三分之二的“立委”議席（共七十六席，現在是五十一席），是可以透過“立法院長”改選將韓國瑜“拉下馬”。但一方面民進黨怎麼樣也不可能透過“罷免”和補選增加二十五席；另一方面即使是韓國瑜被“改選”掉“立法院長”，其“不分區立委”仍然“巋然不動”。因此，韓國瑜是“淡定過台油”。



但是，韓國瑜是從超越自己個人安危利益的高度，去權衡“大罷免”對國民黨的威脅危害，有意“揚湯止沸”。他向卓榮泰呼籲的不要提出覆議案，最好是提出“追加預算案”亦即不動“總預算案”，就是較為適當的解困方式。但在卓榮泰表達對在提出“追加預算案”，也將會遭到在野黨刪減甚至否決的擔心下，韓國瑜以答允“再協商總預算案”，來作緩衝平衡，爭取卓榮泰同意提出“追加預算案”。



韓國瑜反對“再協商”，固然是有其守護“立法院”議事程序及決議尊嚴的正當性，但卻也折射了他對“大罷免”的有恃無恐。因為他也是“不分區立委”，“大罷免”之火不會燒到他的身上。



王鴻薇就不同了。她不但是“區域立委”，適用“罷免”的規定，而且更因為她對民進黨鬥爭英勇，在民進黨的眼中“仇恨值”極高；加上她是佔了綠營“鷸蚌相爭”之利，而“低空掠過”當選，綠營在對她的“罷免案”就將會集中火力，因而她是被視為最有可能被“罷免”掉之一者。但在這樣的危急情況下，她卻不顧自己安危，反對“再協商總預算案”，算是真君子。



其實，韓國瑜也不一定會強推“再協商總預算案”。他所說的“研商二零二五年度『總預算』的後續處理相關事宜”，這個“後續處理相關事宜”，不一定就是對“總預算案”的“再協商”，而有可能是在朝野協商中，提出由“行政院”提交“追加預算案”的解決辦法，並讓卓榮泰接受。這樣，就可以一方面維護“立法院”所通過的“總預算案”的尊嚴，另一方面也能夠澆降“大罷免”之火力。



如果“立法院”堅持不改“總預算案”，並送出“立法院”，而卓榮泰又認為“窒礙難行”而提出“覆議案”，再被“立法院”否決的話，卓榮泰在四度提出“覆議案”都遭到否決的情況下，就難免會遭受“為何不辭職”的質疑。而可能這正是賴清德所想要的，因為可以趁此機會，換上也是屬於“新潮流系”的潘孟安。這樣，台灣地區就是由“新潮流系”執政了，成了“新潮流系”的天下。