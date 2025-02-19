台灣女孩派派在北京 情感不需要宏大敘事

台青派派在天壇面向夕陽、擁抱晚霞。（中評社 姜宜芃攝） 中評社北京2月19日電（實習記者 姜宜芃）來自台灣的大九學堂學員派派（化名）裹著厚厚的羽絨服，帶著對大陸的好奇與期待，首次踏上了北京的土地。這個自稱“副熱帶冰原女孩”的台北大學生，用五天時間在零下十幾度的北京，書寫了一段超越地理與心理嚴寒的兩岸青春敘事。



“甄嬛迷”的紫禁城情結



雖非初訪大陸，但北京之於派派，卻是全新的探索。此行之中，故宮無疑是她最為憧憬的目的地。因為來之前看了《甄嬛傳》，她特別想在紫禁城裡體驗大清時期的一磚一瓦，感受獨一份的歷史沉澱。作為該劇的忠實粉絲，她特意攜帶拍立得，記錄下與劇中人物足跡相叠的每一個瞬間。摸著紅色宮墻，她好像能觸到歷史的溫度。



她坦言，此前對大陸的認知多來自影視劇和網絡碎片化的信息。然而，真正站在午門與太和殿前，那份雄偉與氣魄仍令她震撼不已。台灣的古跡像精致的盆景，而故宮是鋪陳千里的山水長卷。



龍慶峽冰湖上的“無用之樂”



“這是我這輩子第三次看到雪，雖然這幾天沒有降雪，但見到積雪和冰的我總是很興奮。”當被問及最難忘的瞬間，派派笑著向中評社記者說：“你一定想不到——是龍慶峽冰湖上凍到腳趾沒知覺還要拼命蹬冰車！”這位來自北回歸線以南的女孩，將北京之行比作一場“冰庫探險”。在她看來，北京就像超市中的巨大冰庫，一切都被冰凍著，而那份純粹的快樂，也只能在這片“冰”中找到。“我想我這輩子不會忘記，一群人在結凍湖面上“騎車打仗”，也不為了什麼，就是山好、冰好、身邊的朋友也好。”她搓著凍紅的手回憶道，她所體驗到的純粹的快樂，就像龍慶峽冰層下的氣泡，透明又閃亮。有些情感不需要宏大敘事，對於派派來說，一起傻笑就能共鳴足以令她難忘。

