日本高端威士忌的泡沫破了？

中評社香港2月17日電／日經新聞報導，長期以來持續高漲的日本國產威士忌的流通價格開始趨於穩定。從事二次流通的各公司透露，日本威士忌從2024年中期開始降價，比高峰期下降了近2成。主要原因是中國的經濟低迷。被稱為存在“泡沫”的威士忌的價格波動反映出全球景氣動向。



“高價位的日本國產威士忌總體下降了近15%至20%”，名牌商品回收商BuySell Technologies評估科的持主潤表示。據悉，日本威士忌的價格到2024年上半年一直持續上升，但從同年6～7月前後開始轉為下降。



例如，該公司2024年上半年賣到約14.8萬日元（約合人民幣7037.4元）的三得利“山崎18年”到2024年下半年降至約12.08萬日元（約合人民幣5738.8元）。“白州12年”也在2024年上半年上漲至約3.38萬日元（約合人民幣1605.7元），但2024年下半年穩定在約2萬2800日元（約合人民幣1083.2元）。



此外，二手奢侈品回收“買取大吉”的運營公司En Power的直營本部長木村健一表示，“價格特別高的‘山崎25年’在巔峰時期的2023年曾達到130萬日元（約合人民幣61790.3元），但現在已跌破了100萬日元”。



身兼鑑定師的木村表示，日本國產威士忌的價格上漲始於2010年代中期。在以海外為中心人氣高漲的背景下，需要長期蒸餾和熟成的原酒產出不足，2022年“山崎55年”在海外拍賣中拍出8100萬日元以上的價格，急速形成了泡沫。



價格的上漲也受到威士忌酒特性的影響。作為蒸餾酒的威士忌不易受溫度和濕度的影響。因為可以中長期持有，以及等待價格上漲的投機目的等，更容易被買入。



企業方面的提價也無意中推動了投機熱潮。2024年4月，三得利提高了日本國產高端威士忌的建議零售價。“響30年”、“山崎25年”、“白州25年”從16萬日元提高至36萬日元(不含稅)，漲至2倍以上。



在廠家調價之際，流通價格也進一步上漲。有分析認為，市場上出現了很多“看多買入”。



那麼，為何日本國產高端威士忌的泡沫正在迎來突如其來的結束呢？各流通公司異口同聲提到的是中國的經濟低迷。



BuySell Technologies的持主表示，“曾是主要銷路的中國買家說很難再用以前的價格購買”。雖然面向歐洲和東南亞的銷路有所增長，但未能彌補中國的減少幅度。



需求的下降也體現在出口數據上。根據日本財務省的貿易統計，從威士忌的海外出口金額來看，2020年為271億日元，2021年為461億日元，2022年為560億日元，持續快速增長。



但是，2023年比2022年減少了11%，降至500億日元，2024年1～11月也比2023年同期減少了13%。出口量穩定在每月100萬升左右，因此單價的下降是主要原因。



三得利還在逐步提高普通威士忌的價格。雖然三得利說是受到“原材料、資材和運輸費等成本上升”的影響，但日本總務省的零售物價統計調查(東京都區部)顯示，每瓶的價格從2023年中期開始一直維持在約1700日元左右。



日本國產高級威士忌的人氣與投機交錯。喜愛威士忌10多年的一位39歲男性表示：“威士忌經過長時間熟成，風味會變得更加醇厚，並展現出獨特個性”。由於價格高漲，他感嘆道：“日常享受的機會變少了。” 那麼未來又會如何呢？



木村表示“如果股市變得不穩定，資金就會流向酒和手錶等實物”。中國的經濟復甦難以預料，威士忌市場的泡沫恐怕不會再次過熱，但是否會進一步下跌仍不明朗。在市場行情變動的同時，看來人們仍將繼續端起一杯普通威士忌度日。



三得利對於市場上遠高於建議零售價的流通價格表示“感到很困惑。未能充分滿足真正想要品嚐威士忌消費者的需求，我們深感抱歉”。自2013年以來，三得利累計投資700億日元以提高生產能力，並在過去10年間將儲藏能力提升了60%以上。預計未來供應量將逐步增加。



在價格飆升的背景下，每年約有30家新的蒸餾廠進入市場。然而，酒類回購與銷售店“Kingram Liquor”的業務負責人本村翔太表示：“威士忌從蒸餾到銷售至少需要陳釀3年。如果流通價格下降，投資資金難以回收，新進入者將面臨嚴峻挑戰”。 他指出，要實現可持續增長，建立品牌故事、培養忠實粉絲至關重要。



日威假冒產品橫行



隨著人氣的高漲，市場上出現了大量“偽造品”，包括將外國生產的原酒冒充日本威士忌銷售，甚至假冒知名品牌。對此，行業協會日本洋酒酒造組合於2024年4月制定了“日本威士忌”新標準，明確規定了水源和蒸餾等條件。此外，三得利也採取了防偽措施，例如在產品上貼附兩種特殊工藝處理的全息防偽標籤，以防複製或重覆使用。整個行業正在採取相關對策。