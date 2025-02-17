營商環境優化　民企信心增強

春江水暖鴨先知 跨國巨企加碼中國（圖片來源：大公網） 中評社北京2月17日電／據大公報報導，民營經濟是推進中國式現代化的生力軍，是高質量發展重要基礎。中共二十屆三中全會提出制定民營經濟促進法，致力為非公有制經濟發展營造良好環境和提供更多機會的方針政策，同時對科技體制改革作出全面部署，這將增強民企信心，激發創新活力，釋放內生動力。



國家市場監管總局數據顯示，截至去年9月，我國民營經濟主體已超1.8億戶，占經營主體總量比重逾96%，10餘年間增長超4倍。制定民營經濟促進法對進一步優化民營經濟發展環境，鞏固和增強經濟回升向好勢頭意義重大。春江水暖鴨先知，隨著中國續寫更多民營經濟春天的故事，去年底至今年初這段時間，外資項目也密集落地，開工開業，深耕中國市場，迎來更大發展空間。



特斯拉上海儲能超級工廠本月投產、豐田雷克薩斯（港稱凌志）獨資新工廠落地上海金山、中美合資英普億集團兩個產業總部簽約落戶蘇州高新區……近來，多地加大外商投資支持力度，眾多項目密集落地或建成投產。隨著內地進一步優化民營經濟發展環境，並提升對外開放力度，中國繼續成為全球投資熱土。



中共十八大以來，各地區各部門著力為民營經濟發展營造良好環境，幫助民營企業解決發展中的困難，持續推動民營經濟高質量發展。截至去年9月底，內地實有民營經濟主體總量達18086.48萬戶，占經營主體總量的96.37%，10餘年間增長超4倍。其中，民營企業5554.23萬戶，同比增長逾6%。



“當前，民營經濟發展積極因素持續增多。”國家發改委政策研究室副主任李超此前表示，去年前10個月，製造業民間投資同比增長11.4%，比全部製造業投資增速高2.1個百分點。外貿領域，同期以人民幣計價的民企進出口同比增長9.3%。從市場活力看，市場消費潛能正加速釋放。



在北京東城銀座的好特賣專區，店長鞏先生對大公報記者說，“自從年前就感受到了強勢﻿復甦的市場熱度，每天直到商城關門前，消費者都絡繹不絕，這也讓做企業的同行們都信心滿滿。”在北京海淀奧體中心附近，“白天大集＋晚上夜市”的模式一直延續下來，每天逛小吃、敲大鼓的人們接踵而至，附近一座微型冰場更吸引了大量市民前來體驗“輕度冰雪游”。