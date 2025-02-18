快評：美官網刪“不支持台獨”　何時補回？

中評社快評／美國務院官網近日修改“美台關係”內容，刪除“不支持台獨”表述。很多人問，被刪除的，何時補回？2022年5月美國務院官網也曾删除“不支持台獨”等文字，但一個月後又補回。



美國國務院是於2月13日更新官網，删除此前提到“不支持台獨”的表述，但之後受詢時表明仍維持對一中政策的承諾。新版本的聲明還提到，美國將繼續支持台灣有意義地參與國際組織，包括在適當情況下成為會員。



這是十分諷刺的。美方在涉台問題上立場嚴重倒退，又不肯承認，大國沒有大國的樣子。此外，特朗普政府上台執政不足一個月，已退出多個重要國際組織，包括世衛組織，美國自己都不想參加甚至退出，又如何支持台灣加入？！



在北京，外交部、國台辦昨天都回應相關問題，抨擊美方在台灣問題上立場倒退，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，粗暴干涉中國內政，向“台獨”分裂勢力發出嚴重錯誤信號，損害台海和平穩定。中方敦促美方立即糾正錯誤。



美國務院官網刪除“不支持台獨”表述，說明美國仍然不肯放棄“台灣牌”。這是十分危險的，是不可能得逞的。中共中央政治局委員、外交部長王毅1月24日應約同美國國務卿盧比歐通話時，已再次闡述中方在台灣問題上的原則立場，要求美方務必慎重處理。



特朗普正在推動“暴風式革命”，試圖重塑“美國優先”的全球新格局，很多方面有求於中國。如果美方頑固堅持“以台制華”，就是沒有“好自為之”，中方必將奉陪到底。



“他強任他強，清風撫山崗；他橫任他橫，明月照大江”。美方有必要仔細理解上述名句的含義。上一次，美方在一個月後補回被刪除的“不支持台獨”的表述，且看這一次美方會否補回？何時補回？