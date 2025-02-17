俄外長將赴沙特與美方討論兩國總統會晤安排

中評社北京2月17日電／俄羅斯外長拉夫羅夫17日說，他將前往沙特阿拉伯首都利雅得，並于18日與美國代表舉行會談。



新華社報導，拉夫羅夫是在會見到訪的塞爾維亞外長久里奇後舉行的新聞發佈會上作此表示的。他說，俄方希望在利雅得會談中瞭解美方意見，並作出相關回應。會談結束後，他將向俄高層匯報會談結果，後續安排將由俄高層決定。



關於是否邀請歐洲參與烏克蘭問題談判，拉夫羅夫說，俄方不清楚歐洲能在烏克蘭問題談判桌上做些什麼。歐洲方面對烏克蘭問題的立場沒有改變。如果歐洲口頭上想要結束衝突，實際上卻希望繼續戰爭，“那為什麼要邀請他們”。



另據俄新社17日援引俄總統新聞秘書佩斯科夫的話報導說，根據俄總統普京指示，拉夫羅夫和俄總統助理烏沙科夫17日前往利雅得。18日的俄美會談主要是為了恢復俄美全面關係，討論兩國總統會晤安排事宜，以及為可能舉行的烏克蘭問題談判做準備。



日前，美國總統特朗普先後與普京、烏克蘭總統澤連斯基通電話，並表示美俄雙方同意就結束俄烏衝突進行“緊密合作”，派遣各自團隊“立即開始談判”。特朗普16日又聲稱，他將“很快”同普京在沙特舉行會晤。美俄可能舉行單獨談判，令歐洲擔憂自己被排除在烏克蘭和平進程之外。