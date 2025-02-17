【大 中 小】 【打 印】 美俄準備會談 特朗普保證澤倫斯基將參與 http://www.CRNTT.com 2025-02-17 21:54:01



中評社香港2月17日電／美國和俄羅斯預計 18 日在沙特阿拉伯舉行會談，旨在結束烏克蘭戰爭。據美媒《CBS》報導，特朗普證實了這些努力，表示美國正在努力促進和平，並保證烏克蘭總統澤倫斯基將參與會談。



鉅亨網報導，人們對烏克蘭在談判中的角色表示擔憂，歐洲官員強調，基輔不能被排除在外。特朗普重申澤倫斯基將在此過程中擁有發言權，並提到允許歐洲國家為烏克蘭購買美國製造的武器的可能性。



歐洲的反應



由於被排除在和平談判之外，歐洲各國領導人已在巴黎召開緊急會議。這次會議由法國總統馬克宏主持，英國、意大利、波蘭、西班牙、荷蘭和丹麥的領導人，以及歐盟執委會主席馮德萊恩和北約秘書長魯特都將加入。



歐洲領袖擔心，特朗普可能會接受與普丁達成的任何協議，即使這對烏克蘭和歐洲大陸不利。



法國國際關係研究所安全研究中心主任 Elie Tenenbaum 表示，在剛過去的周末舉行的慕尼黑安全會議上，美國和歐洲在烏克蘭戰爭和安全問題上的分歧對歐洲人來說已經具體化。他表示：“他們最糟糕的噩夢已經成真。他們認為特朗普政府將繞過他們，並企圖強硬地說服烏克蘭與俄羅斯談判達成結束戰爭的協議。”



波蘭外交部長 Radoslaw Sikorski 在慕尼黑表示，他認為特朗普與普丁的通話是個錯誤，因為這“證明”了俄羅斯領導人的正確性，並降低了烏克蘭的士氣。



德國基督教民主黨人 Norbert Röttgen 則表示，特朗普政府實際上已經向歐洲發起了意識形態戰爭。他告訴法國《世界報》：“他們想分裂我們，扼殺歐洲。”



美國的立場



美國國務卿 Marco Rubio、國家安全顧問 Mike Waltz 和中東特使 Steve Witkoff 將率領美國代表團參加由沙特阿拉伯主辦的會談。



Rubio 將這次會議視為特朗普上周與普丁通話的後續行動。他在 CBS 的“面對國家”節目中表示：“未來幾周和幾天將決定這是否是認真的。歸根結底，一通電話並不能帶來和平。一通電話並不能解決像這場戰爭一樣複雜的戰爭。”



俄羅斯的反應



對普丁來說，所有這些都是他想聽到的，因為這表明他作為國際棄兒的地位已經結束，而且他可以在烏克蘭問題上達成一項協議，鞏固他的領土收益。



卡內基俄羅斯歐亞中心主任 Alexander Gabuev 說：“這確實像是復活節、光明節、聖誕節、普丁的生日，所有的事情都發生在一天。”

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