愛爾蘭總理馬丁會見王毅

中評社北京2月17日電／當地時間2月17日，愛爾蘭總理馬丁在都柏林會見到訪的中共中央政治局委員、外交部長王毅。



新華社報導，王毅說，中愛關係伴隨中國改革開放進程不斷發展豐富，“香農經驗”為中方提供了有益參考借鑒，同時中國的發展也使愛爾蘭受益。事實證明，中愛互惠戰略伙伴關係符合各自國家利益，為兩國人民帶來福祉。當前，中國正致力於進一步全面深化改革，加快推進中國式現代化，建設更高水平開放型經濟，這將為包括愛爾蘭在內的各國帶來新機遇。中方讚賞愛方奉行積極務實友好的對華政策，願同愛爾蘭一道，落實好兩國領導人共識，鞏固高水平互信，拓展高水平合作，推動中愛互利互惠合作做大做強、走深走實，實現共同發展繁榮。



王毅表示，中國和愛爾蘭都是多邊主義、自由貿易的堅定維護者。當前形勢下，中方願同愛方、歐方本著平等和相互尊重精神，秉持開放包容、合作共贏理念，加強對話，增進互信，妥處分歧，做多極化進程中的建設性力量，為維護世界和平穩定發展而共同努力。



馬丁表示，愛中兩國傳統友好，相互尊重、相互信任，雙邊關係強勁有力。去年李強總理對愛進行成功訪問。中國推進現代化、加快綠色轉型為世界帶來重要機遇，愛方高度重視並珍視對華關係，願同中方發展更緊密的伙伴關係，將繼續堅守一個中國政策。當前單邊和保護主義抬頭，愛方願同中方一道堅持多邊主義、支持自由貿易，維護產供鏈穩定，致力於通過對話解決分歧爭端。愛方願為促進歐中對話合作發揮建設性作用。



訪問期間，王毅還同愛爾蘭副總理兼外長哈里斯舉行會談。