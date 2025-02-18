中國援埃塞俄比亞醫療隊在當地開展醫療服務

2月14日，在位於埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴的蒂魯內什-北京醫院，中方骨科醫生尚晨光與當地醫生一起查房。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月18日電／據新華社報導，中國第25批援埃塞俄比亞醫療隊於2024年5月抵達埃塞俄比亞，在首都亞的斯亞貝巴的蒂魯內什-北京醫院開展援外醫療任務。

