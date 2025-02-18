絲寶國際大廈兩層放售　叫價近3億

觀塘偉業街絲寶國際大廈18樓及 19樓兩全層單位連6個車位將以公開邀約方式放售。（大公報） 中評社香港2月18日電／觀塘偉業街108號絲寶國際大廈18樓及19樓兩全層單位連6個車位，業主以公開邀約方式放售，今年4月29日截止。第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，該兩層物業的樓面共約33668方呎，每層約1.68萬方呎，現以現狀連國際品牌租約出售，業主的意向呎價約8800元，即約值2.96億元。



大公報報導，該廈的21樓全層連3個車位，於前年9月由破產欠薪保障基金委員會斥2.325億元購入，呎價約1.39萬元。溫武忠指，以此作參考，可見業主叫價已明顯回落，亦是用家和投資者入市時機。



資料顯示，外資基金安祖高頓及印度船王CHELLARAM家族合組財團，於2018年初斥逾20.4億元購入該廈18至21、23、25至28樓共9層樓面連57個車位，總寫字樓樓面逾15.38萬方呎，平均購入呎價約1.33萬元。



鴻圖道工廈逾2.5億易手



另由香港電子支付平台銀傳（Yintran）聯合創辦人兼執行董事劉曉黎及相關人士持有的觀塘鴻圖道47號Capella HTR全幢工廈，於去年放售，意向價約3.48億元，終在上月以2.525億元售出。資料顯示，業主於2011年斥約2.86億元購入該物業，持貨約14年，賬面蝕約3350萬元或11.7%。該廈樓高15層，地盤面積約1萬方呎，現樓面近11萬方呎，以成交價計，呎價約2300元。



此外，原由鄧成波家族持有的荃灣永順街及怡樂街交界海濱廣場商場及停車場部分，以及屯門建豐街及震寰路交界的悅品度假酒店，年前多次放售不果後，去年中淪為銀主盤，現由接管人委托高力及萊坊，於下月以招標方式再度放售。



海濱廣場現為1座11層高直立式商場，包括地下至8樓及2層地庫，總建築面積約24.27萬方呎，並提供156個私家車位和15個客貨車位。銀主接管後曾經放售，當時叫價已降至8億元。屯門悅品度假酒店則樓高14層，總建築面積約22.71萬方呎，提供430間客房及23個停車位。銀主也曾放售，當時意向價約15億元。