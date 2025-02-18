THE最佳聲譽大學榜　港大中大科大入百強

THE發布2025最佳聲譽大學排名，香港大學排名第四十九位，於本港院校排名中最高。資料圖片 中評社香港2月18日電／泰晤士高等教育（THE）今日（18日）發布最新的2025最佳聲譽大學排名，香港共有5所大學上榜其中3間打入世界百強，當中以香港大學最高排第四十九位，香港中文大學及香港科技大學，分列第六十九位及第九十七位。內地頂尖名校清華大學繼續位居亞洲之首，成功打入十大排全球第八。



清華排第八 膺亞洲之首



香港文匯報報導，THE 2025最佳聲譽大學排名共有300所大學上榜，今年改良評分法由全球超過5.5萬名學術專家，更全面衡量各地大學聲譽，最終由美國哈佛大學排榜首，麻省理工及英國牛津大學則並列第二。全球十大大學中，繼續以美英名校為主，排第八的清華大學及排第十的日本東京大學為僅有例外，至於北京大學緊隨其後排第十一，展示亞洲高等教育的影響力。



香港方面，3所打入百強的大學呈現較好的勢頭，港大由上屆的61至70位升至今年的第四十九位，中大也從91至100位升至第六十九位，科大則排第九十七位，與上屆的91至100位相若。



另外，香港理工大學及香港城市大學也順利上榜，前者排101至150位，後者列151至200位。