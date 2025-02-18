﻿的士罷駛未定案　議員勸勿釀多輸局面

圖：的士業是否採取罷駛行動，仍是未知之數。（圖源：大公網） 中評社北京2月18日電／據大公報報導，政府規管網約車平台研究預計年中出爐，不過有傳的士業界已按捺不住，要求政府即時取締白牌車，又揚言如政府未能在本周三（19日）前給出“滿意答覆”，會在下月5日起“暫停載客”五日。一度被指是罷駛發起人的香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭昨向《大公報》表示，只是在會上紀錄同業的真實意見，並非正式公布，至於會否真正罷駛仍需視乎近日的發展。立法會議員直指，罷駛為不理智的做法，只會出現“多輸”的亂局。



“我們沒有（罷駛行動），其實那個是開會的結論，並沒有對外公布。”黃羽庭昨接受《大公報》訪問時表示，有關罷駛的消息並非公開發放，相關會議紀錄亦非給予公眾閱讀，“只是內部團體開了一次會，有人建議如此做，其實還有許多意見仍未完全收集。”他指暫時並無決定罷駛，“可能還需要開多一次大會決定重大事項。”本周三，交通咨詢委員會將召開收集業界有關網約車意見會議，黃羽庭坦言會出席。他承認“黑的”問題需要立法整治，但同時現時白牌車的情況仍猖獗，希望政府能及早立法打擊。



的士司機從業員總會秘書長黃大海直言不會參加罷駛行動。他表示，政府一直在打擊白牌車上採取適當行動及措施，本周三亦會與業界召開會議聽取業界意見，相信定能找到解決白牌車問題的方向。



“罷駛不能解決問題！”立法會議員陳恒鑌表示，罷駛會令更多人改坐白牌車，的士業得不償失，令市民、業界及社會出現“多輸”的局面。他認為相關問題需要時間處理，政府亦應承會在今年內推出法例去規管網約平台，有了法例規管，便可杜絕非法載客取酬的行為，他希望的士業界能冷靜及理性地建言獻策。