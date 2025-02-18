黑龍江：保障亞冬會高質高效廉潔安全

亞冬會滑雪登山混合接力決賽賽況（圖片來源：新華社） 中評社北京2月18日電／據中國紀檢監察報報導，隨著哈爾濱第九屆亞洲冬季運動會的勝利舉辦，美麗的龍江為世界呈現了一場精彩絕倫的冰雪盛宴。辦好第九屆亞冬會是黨中央交給黑龍江的重大政治任務，是國之大事、省之要事。黑龍江省紀檢監察機關全面貫徹習近平總書記重要講話重要指示精神，認真落實黨中央決策部署，落實“簡約、安全、精彩”的辦賽要求，堅持全過程參與、全鏈條跟進、全覆蓋監督，以強有力政治監督保障亞冬會籌辦工作高質高效、廉潔安全，為亞冬會成功舉辦交上了一份圓滿答卷。



扛牢政治責任，全鏈條推動各項任務如期落實



從1996年第三屆亞冬會到2025年第九屆亞冬會，時隔近30年，哈爾濱成為“雙亞冬之城”。本屆亞冬會參賽國家和地區數量、運動員人數都創歷屆之最。



省紀委監委將亞冬會籌辦監督工作列入年度政治監督工作要點，立足職責定位，扛牢政治責任，扎實開展亞冬會籌辦專項監督。“我們要深刻認識亞冬會籌辦對提高我國冰雪運動綜合實力、擴大國際影響力、促進龍江高質量振興發展的重大意義和深遠影響，堅持從政治上看、從政治上抓，做深做實政治監督，推動亞冬會籌辦各項任務落地落實。”黑龍江省紀委監委主要負責同志表示。



省紀委監委第一時間組建監督專班，由分管負責同志任組長，出台專項監督方案，明確決策部署、責任擔當、任務落實、紀律作風四方面監督重點，細化10項具體措施，為扎實開展監督工作畫好“作戰圖”。



為層層傳導責任壓力，推動任務精準落實，省紀委監委構建“四橫四縱”監督工作格局。“四橫，即監督專班與亞冬會籌辦領導小組辦公室、省委省政府督查室、省審計廳等單位橫向協同；四縱即監督專班、省紀委監委相關派駐紀檢監察組、哈爾濱市縣兩級紀委監委縱向聯動。”監督專班有關負責同志介紹。



籌辦工作期間，省紀委監委有關負責同志多次帶隊到亞冬會開閉幕式場館、省冰上訓練中心、哈爾濱體育學院大學生滑冰館等地督導調研，實地瞭解場館維修改造加固和籌辦監督工作開展等情況，並圍繞責任落實、風險排查以及紀律作風等，前往亞冬會執委會、省體育局，面對面監督、點對點壓責。與此同時，中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組與黑龍江省紀委監委建立賽時“組地”協同監督機制，立足各自職責定位，開展聯合會商，密切溝通配合，及時通報重要情況，聯動開展全覆蓋監督。