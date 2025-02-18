湖南史前文明圖卷亮相國博

參觀者在“萬古長歌——湖南史前文明圖卷展”上觀看圖卷。（圖片來源；人民網） 中評社北京2月18日電／據人民網報導，走進中國國家博物館“萬古長歌——湖南史前文明圖卷展”現場，一幅氣勢磅礴、筆觸生動的百米畫卷映入眼簾。該展首次用國畫藝術全景再現湖南史前文明演進的宏大歷程，讓觀眾穿越數十萬年的歲月，見證湖南史前文明的誕生、發展與輝煌，感受湖湘先民篳路藍縷、以啟山林的進取力量。



湖南是中華文明重要發祥地之一，也是中華文明探源工程考察和實施的重點地區。70多年來，湖湘大地上的考古發現層出不窮，為研究中華文明史提供了翔實的一手材料。此次展覽由湖南省文化和旅遊廳主辦，湖南省文物局承辦，湖南省文物考古研究院執行，重點展示《萬古長歌·湖南史前文明圖卷》，並精選49組（91件）湖南史前文明考古文物同步展出，構建起湖南地區距今50萬年到王朝紀年之前的考古學文化年表，勾勒出湖南乃至長江中游地區史前文明的發展軌跡。



《萬古長歌·湖南史前文明圖卷》由多位畫家歷經兩年創作完成，並邀請國內書法、繪畫名家為作品題跋。作品長140米、高1.8米，包括“最早的湖湘先民：逐水而行與狩獵”“從山崗到平原：人類文化發展萌芽”“彭頭山：稻作農業與定居”“高廟：綻放認知與信仰之光”“城頭山：稻作農業走向成熟和城的誕生”“雞叫城：澧陽平原上的古國氣象”“孫家崗：聆聽華夏浪潮之聲”等7個部分，生動描繪出湖湘先民們逐水而居、狩獵采集、馴化水稻、構築信仰、營造城市的壯闊場景。



早在50萬年前，湖南境內就有人類繁衍生息。位於洞庭湖畔的津市虎爪山，是湖南迄今發現最早的舊石器時代遺址。展櫃中陳列著一組舊石器時代湖湘先民製作的工具，有石球、手鎬、石片、石核等。其中，石球出土於常德市澧縣雞公壋遺址，距今約20萬年。石球是先民的狩獵工具，阻力小、速度快、運行穩定、殺傷力強，可在狩獵中直接投擲擊打獵物，也可當成“飛索石”使用。



永州市道縣玉蟾岩遺址發現了鹿、野豬等動物骨骼和螺殼、魚類骨骼化石、炭化水稻等，展現出當時先民生活方式的多樣化。玉蟾岩遺址出土的夾砂黑陶片，距今約1.8萬年—1.7萬年，由泥片貼築法手制成型，燒成溫度在400℃—500℃之間，是目前中國發現最早的陶片之一。



在距今9000年前後的澧陽平原，由於稻作農業的發展，先民們在適宜稻作的低窪澤地邊立木建屋，安居樂業。常德市澧縣彭頭山是長江中游地區目前所知最早的定居村落。展櫃裡一組彭頭山文化組合陶器造型別致，在3個靴形支座上架起一個陶鉢，支座前部支墊部位呈豬嘴形，凹背刻有花紋，兩腰及前後擋有三角形或長方形的鏤空。這組陶器出土於澧縣八十壋遺址，距今9000年—7800年。鉢是原始先民用於炊煮食物的主要器皿之一，類似今天的鍋。支座與陶鉢等炊器配合使用，將炊器架起來烹煮食物，是灶的早期形式。