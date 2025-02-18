年浪費10億元藥物　議員倡加快社區配藥

圖：公立醫院處方給病人的藥物，約一成被浪費。由3月24日起，醫管局最多只會配發24個星期的藥物給病人。（圖源：大公網） 中評社北京2月18日電／據大公報報導，香港公營醫療服務獲政府大幅資助，財政司司長陳茂波早前指醫療支出有節約空間。公立醫院病人覆診期長，處方藥物量較大，有立法會議員估算，醫管局處方給病人的普通和專科藥物中，有一成即近10億元的藥物未被病人服用而浪費，建議加快推動社區藥房減少配發藥量。



議員及關注團體亦建議醫管局多管齊下，透過精簡行政程序、善用科技減低人手成本、減少非必要醫療步驟、擴大公私營協作等，減低醫療開支。＼大公報記者 易曉彤



醫療是其中一項龐大公共財政支出，政府2024／25年度向醫管局撥款954億元，按年升約5%。醫管局2023／24年度總支出為973.93億元，按年升約2.6%。



數據顯示，醫管局藥物開支持續上升，2023／24年度藥物開支逾131億元，占總開支約13%。香港藥學服務基金主席蔣秀珠向《大公報》表示，安老院舍長者的藥物99%由醫管局配發，每次配發量由4星期至9個月不等，如屬慢性疾病藥物，一般超過32星期，有時病人因病情改變而改藥或停藥，已配發藥物則只能棄置。基金曾在安老院舍進行統計，一個約150人的院舍，平均每月浪費3萬元藥物，“唔好話現在財赤，就算不財赤都不應該這樣做”。



醫療衛生界立法會議員林哲玄表示，醫管局2023／24年度約131億元藥物開支中，約34億元是自費藥物，這類藥物基本不會被浪費，剩餘約100億元是普通和專科藥物，但有調查顯示，僅約1／3病人吃完所有藥，浪費情況相當嚴重，“配發出去的藥物，一成以上無落到病人的肚子裡，10粒浪費1粒可能都講少了”。



去年施政報告提出，2026年推出社區藥房計劃，讓醫管局病人在社區配藥。林哲玄認為，社區藥房有助減少藥物浪費，“公立醫院先向病人處方一個月的藥，病人之後到社區藥房配藥，可能最多只浪費一個月的藥，不會浪費一年半年藥”。

