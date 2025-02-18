中學大力發展生物科技　收生升四成

唐乃勤初中書院積極推動創科教育，其開放日吸引不少家長學生參觀。（大公報） 中評社香港2月18日電／保良局唐乃勤初中書院（唐中）近年致力快速發展生物科技研究領域，雖然全港適齡學童人口下跌，但唐中本年度在升中自行收生階段中，收表數字大幅上升百分之四十，平均每四至五人競爭一個中一學額，競爭相當激烈。為配合唐中未來重點發展科研之路，校方將於今年中一面試環節中，加插生活科學解難考題，例如怎樣清除杯上的咖啡漬等。



大公報報導，唐中近年陸續建立硬件設備，比如生物科技實驗室，以及聘請人才，邀得大學博士級講師加入領導。2019年，唐中把生物科技教育納入學校科學學科課程，學生在三年的初中課程中，認識科學如何在日常生活中應用，學校更成立生物科技研究校隊，供對科學領域感興趣的學生參與。



唐中將於3月1日（星期六）舉行自行收生階段面試，面試將以英語及中文（粵語／普通話）兩文三語進行，內容包括四大主要範疇，包括中文、英文和STEAM、數理及洞察力題目。其中，英文和STEAM範疇包含一些涉及創意和生活解難能力。



校長黃仲奇認為，該校受歡迎的原因很多，當中包括家長，以及學生喜歡的創科發展及學習環境。更有部分家長及同學表明，是因學校近年的生物科技發展迅速，慕名而來。校方今年會在中一面試環節中，加插生活科學解難考題作為必答題，例如：如何清除杯上的咖啡漬等。



除了生物科技研究外，唐中亦計劃未來開拓無線網絡和衛星課程。課程將涵蓋基本無線傳輸、衛星技術和網絡設計等主題。校方期望，通過實踐項目、模擬和現實應用，學生將深入理解通信系統的複雜性，以及其對智慧城市發展的影響。