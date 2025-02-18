少訊打造科技訓練中心　提升學員體驗

圖：八鄉少訊中心內設有全港最高的歷奇飛索系統“PH FLY”。（圖源：大公網） 中評社北京2月18日電／據大公報報導，警務處昨日（17日）在八鄉少年警訊永久活動中心暨青少年綜合訓練營舉行G座優化工程啟動禮，新大樓工程預計於2027年第二季完成，將融合多項創新科技，以提升學員的體驗及訓練效果。同日處方還邀請了逾20名傳媒代表、建築處及該項工程業界代表，參觀中心設施和演練，又試玩全港最高的歷奇飛索“PH FLY”和挑戰懸空吊梯，體驗八鄉少訊中心多元化及專業的訓練。



試玩全港最高歷奇飛索



八鄉少訊中心G座優化工程，將大樓定位為科技訓練中心，共設有三層，融合創新科技以提升學員的體驗及訓練效果，包括“電子競技區”，以電子體感技術進行團體訓練，旨在提升團隊精神與領導能力。“虛擬警務工作坊”，運用虛擬現實技術，提供沉浸式的警務體驗，涵蓋罪案調查、搜證及救援，提升學員的溝通、決策及合作能力。“室內射擊場”設有五條符合國際標準的10米靶道，提供氣槍射擊體驗，教授槍械安全與技巧，培養學員的興趣並提升專業知識。



G座的前身為消防處呼吸器及特訓大樓，今次優化工程計劃增加約1000平方米的訓練空間，預計耗資1900萬元，其中包括創新科技署撥款400萬元及香港賽馬會慈善信托基金贊助1500萬元。



八鄉少訊中心前身為八鄉消防訓練學校，於2017年8月10日改建後正式啟用，並由警務處運作。中心旨在服務少年警訊會員、學校、青少年組織及為耆樂警訊會員提供活動，讓青少年瞭解警務工作，並培養誠信及守法等正面價值觀，助力他們成為未來的領袖。自開幕以來，已訓練超過11萬人。



此外，中心定期舉辦開放日，邀請市民參與活動，增進公眾對警隊的認識。