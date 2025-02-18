科大籌建醫學院　獲英美院校支持

科大校長葉玉如（左七）等，接待倫敦帝國學院的代表團。（大公報） 中評社香港2月18日電／香港科技大學（科大）獲倫敦帝國學院與加州大學聖地亞哥分校支持籌辦香港第三間醫學院，前者為科大醫學院計劃提供顧問上的支援，後者則與大學展開合作，推動醫學教育和臨床培訓方面的發展。



﻿大公報報導，特區政府早前提出建立第三間醫學院的願景，科大認為新一代醫生必須具備在本地環境中服務和領導的能力，亦應懂得善用全球醫療科研領域的前沿技術。為此，科大與全球院校建立合作關係，並與包括北京、上海、華中，以及大灣區的頂尖內地醫學院和醫院，構建強大合作夥伴網絡，務求建設一所符合最高國際標準的新醫學院，吸引世界各地人才加盟。



倫敦帝國學院醫學院目前正向科大提供專業意見，協助制定第三間醫學院的發展藍圖，以及草擬一個全面的規劃方案，涵蓋基礎設施需求、課程開發，以及人才招聘等多個領域。而加州大學聖地亞哥分校醫學院，則將與科大在師生交流、研究及國際協作方面展開合作。



加州大學分校提供臨床課程



根據科大與加州大學聖地亞哥分校最近簽署的合作備忘錄，後者可為科大學生提供臨床課程和實習機會，並為駐院醫生和及專科醫生提供培訓課程。科大與加州大學聖地亞哥分校亦可共建研究團隊或研究中心，以促進醫學教育、臨床治療技術和基礎醫學研究等領域的跨學科研究及應用，並會探討與國際組織在醫學教研方面的合作機會。



科大校長葉玉如衷心感謝兩所卓越醫學院的鼎力支持，“倫敦帝國學院和加州大學聖地亞哥分校在醫學教育和研究創新方面的領導地位一直備受推崇。透過和他們以及中國內地一流醫學機構的緊密合作，以及科大校董會顧問小組、籌備委員會、與醫學教育工作小組中多名本地與國際專家成員的鼎力協助，各方優勢互補，定能令科大在籌辦新醫學院上作出周詳而全面的計劃。”



倫敦帝國學院醫學院院長Deborah Ashby表示，“我們很高興能為科大的籌建計劃提供專業建議。”加州大學聖地亞哥分校校長Pradeep K. Khosla表示，“是次合作充分體現了我們共同的願景，即通過跨學科創新來重新定義醫學教育。”