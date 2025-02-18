各地探索養老服務新模式

鄰里會應急服務中心（圖片來源：央視網） 中評社北京2月18日電／據央視網報導，把老百姓關心的事一件一件辦好，《民生一件事》聚焦各地推進居家養老服務方面的探索。在上海徐家匯區，一個集養老、助殘等服務於一體的多功能空間——鄰裡匯正式啟用，我們一起去看看。



走進鄰裡匯的適老化改造體驗中心，幾位老人正在體驗，這里通過實景模擬臥室、廚房等居家環境，並配備了應急呼叫鈴等智能終端，讓老年人直觀感受到居家安全性和便利性的提升。在健康管理中心，工作人員正在指導老人進行健康評估，幫助他們及時瞭解自身的健康狀況。



此外，鄰裡匯還打造了24小時服務中心，構建“365＋24＋15”應急服務體系，也就是全年全天候值守和15分鐘迅速響應，為居民提供緊急送醫、陪護等服務。



江蘇：養老助餐服務升級 點餐送餐皆可



除了上海，在江蘇，當地持續升級養老助餐服務，通過發展“線上平台＋線下配送”“中心廚房＋專業配送”等模式，構建多元化助餐服務體系，從讓老人吃飽到現在的吃好。



這道香氣四溢的口蘑炒蝦仁是江蘇南京鳳凰街道助餐點老人的定制菜肴。隨著助餐點服務的升級，這里不僅有老年基礎套餐，還提供個性菜單，像這樣的定制菜，每份價格在15元左右。



助餐點還在社區、高校招募了更多的送餐志願者。附近20多個小區，哪怕只訂了一份，老人們也能享受送餐上門的服務。



近年來，江蘇省持續推進養老助餐服務，通過發展“線上平台＋線下配送”“中心廚房＋專業配送”等模式，構建多元化助餐服務體系。目前，江蘇共建成運營各類老年助餐點約8000家。



山東淄博：推出“護理服務包”為老人提供放心服務