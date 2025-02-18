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埃及和塞浦路斯討論加沙重建與雙邊合作
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2025-02-18 10:55:06
中評社北京2月18日電／據新華社報導，埃及總統塞西17日在首都開羅會見到訪的塞浦路斯總統赫里斯托祖利季斯，雙方討論了加沙地帶的重建和雙邊合作。
埃及總統府當天發表聲明說，塞西表示，埃及正在制定一項重建加沙地帶的綜合計劃，該計劃將確保巴勒斯坦人不會流離失所或被迫離開自己的土地。
雙方重申，建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都的獨立巴勒斯坦國，是實現該地區永久和平的唯一保障。
雙方還討論了如何加強兩國在各領域的合作，包括天然氣的生產、液化和運輸等。
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