22日起《哪吒2》在港澳地區全面上映

（圖源：新華社） 中評社北京2月18日電／據新華社報導，據國家電影局消息，今天《哪吒之魔童鬧海》在港首映。《哪吒之魔童鬧海》將於2月19日在澳門舉行首映儀式。2月22日起，該影片將在港澳地區全面上映。截至目前，《哪吒2》進入全球票房前9。