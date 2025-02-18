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22日起《哪吒2》在港澳地區全面上映
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2025-02-18 11:41:53
（圖源：新華社）
中評社北京2月18日電／據新華社報導，據國家電影局消息，今天《哪吒之魔童鬧海》在港首映。《哪吒之魔童鬧海》將於2月19日在澳門舉行首映儀式。2月22日起，該影片將在港澳地區全面上映。截至目前，《哪吒2》進入全球票房前9。
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