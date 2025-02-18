緊盯“關鍵少數”　做實政治監督

浙江省開化縣紀委監委緊盯“一把手”和領導班子履職用權、擔當作為、廉潔自律等情況，做實做細對“關鍵少數”的日常監督。圖為該縣紀委監委第四派駐紀檢監察組開展“一把手”廉情分析。陳銘 攝（圖片來源：中國紀檢監察報） 中評社北京2月18日電／據中國紀檢監察報報導，“一把手”和領導班子是事業發展的組織者、推動者和落實者。實現政治監督精準化，關鍵在於壓實“關鍵少數”的政治責任，督促各級“一把手”扛起第一責任人責任，領導班子其他成員切實擔負起“一崗雙責”。實踐中，如何不斷增強對“一把手”和領導班子的監督實效，以有力有效的政治監督確保黨中央決策部署落地見效。我們採訪了三位地方紀委監委主要負責同志。



本期嘉賓



陳定宇 江西省吉安市委常委，市紀委書記、監委主任



解硯 浙江省舟山市委常委，市紀委書記、監委主任



胡文軍 重慶市巴南區委常委，區紀委書記、監委主任



摸清“活情況”，有的放矢，確保監督質效可檢查、可評估



記者：不斷增強對“一把手”和領導班子的監督實效，必須充分掌握“活情況”。對此，你們採取了哪些行之有效的措施？



陳定宇：我們立足監督首責，把“一把手”和領導班子作為開展日常監督、專項督查、聯合督查的重點，從完善制度、細化舉措、精準監督畫像、強化問責等方面入手，構建嚴密監督體系，增強監督實效。建立健全監督制度機制，先後出台了《加強“一把手”和領導班子監督“七個一”工作舉措》《關於進一步加強縣（市、區）委書記監督工作的通知》等一批制度機制，推動對“關鍵少數”的監督由“表”入“裡”。強化紀委監委與組織部門等聯合督查，全面分析掌握被督查地方單位“一把手”和領導班子思想動態、黨建、作風建設、選人用人等情況，把監督抓在經常、做在日常。把監督探頭聚焦履行管黨治黨責任、執行民主集中制、依規依法履職用權、廉潔自律等方面，對發現的“一把手”違反決策程序等問題，及時提出意見，糾正偏差，重要情況及時向上級紀委報告。推動各類監督貫通融合、協調協同，形成監督合力。如針對縣委書記的監督，從市委主體責任、市委書記第一責任人責任、紀委監委監督責任等維度提出26項聯動舉措。精準用好問責利器，以嚴格的執紀執法增強制度剛性，扭住“關鍵少數”，注重加強對領導幹部特別是“一把手”的責任追究，層層傳導壓力。