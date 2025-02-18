英國首相府：斯塔默於下周赴美與特朗普會面

中評社北京2月18日電／據新華社報導，英國首相府17日證實，首相斯塔默將於下周前往美國與美總統特朗普會面。



首相府發言人說，斯塔默將與新一屆美國政府就一系列問題展開合作，討論如何深化雙方在貿易、投資和安全方面的特殊關係。



英國天空新聞頻道報導說，斯塔默將在會談中淡化與美國在烏克蘭和歐洲安全議題上的分歧。