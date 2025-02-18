【
大
中
小
】 【
打 印
】
英國首相府：斯塔默於下周赴美與特朗普會面
http://www.CRNTT.com
2025-02-18 10:55:51
中評社北京2月18日電／據新華社報導，英國首相府17日證實，首相斯塔默將於下周前往美國與美總統特朗普會面。
首相府發言人說，斯塔默將與新一屆美國政府就一系列問題展開合作，討論如何深化雙方在貿易、投資和安全方面的特殊關係。
英國天空新聞頻道報導說，斯塔默將在會談中淡化與美國在烏克蘭和歐洲安全議題上的分歧。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
特朗普的商業帝國被撕掉了偽裝
(2025-02-18 09:57:29)
陳學聖：雞蛋全放美國 籃子一翻台灣全倒
(2025-02-18 00:42:59)
張亞中：否認九二共識 台灣上不了談判桌
(2025-02-18 00:35:53)
台積電變美積電？譚偉恩：技術保留是關鍵
(2025-02-18 00:27:46)
特朗普稱將“很快”同普京會晤
(2025-02-17 15:30:03)
美國疾控中心數百名員工被解僱
(2025-02-17 14:53:03)
廖先翔：台積電獨佔市場不怕關稅 應留台灣
(2025-02-17 14:42:01)
特朗普批波音：總統專機怎麼還沒造好
(2025-02-17 11:52:27)
台積電新聞不斷 魏哲家曾吐赴美設廠辛酸史
(2025-02-17 10:38:19)
譚偉恩：特朗普關稅政策有戰略邏輯非無章法
(2025-02-17 00:33:40)